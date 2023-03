Lucía Villalón nos cuenta cómo se encuentra su hijo tras su último ingreso hospitalario

Un año ha pasado desde que a Lucía Villalón y a Gonzalo Melero les comunicaron que su hijo Diego, que por aquel entonces seguía en el vientre de la periodista, era especial, como le gusta decir a su orgullosa mamá. El pequeño padece gastrosquisis, una malformación de la pared abdominal que desarrolla el bebé durante el embarazo y que le ha llevado al hospital en varias ocasiones. "Hemos pasado una semana horrible", ha contado ahora la comunicadora cántabra en su perfil social, en el que suma más de 400.000 seguidores con los que acostumbra a compartir los altos y los bajos en la salud de su primogénito y a quienes ha mostrado unas nuevas instantáneas tomadas en una clínica.

A sus siete meses de vida, Diego ha demostrado ser un guerrero, algo de lo que los fans de Lucía, de 34 años, y Gonzalo, de 29, son fieles testigos. Pese a ello, la última publicación de la presentadora ha generado gran preocupación, pues en las imágenes que ha compartido se ve al bebé en el hospital, con gasitas y tubos alrededor de su rostro, así como una pequeña vía en su mano derecha. "Diego sigue dándonos grandes lecciones", comienza rezando el texto que Lucía ha redactado: "Hoy, que he tenido un rato para tranquilizarme y pensar, me he dado cuenta de que cuando pasan cosas malas es cuando nos paramos a valorar todo lo bueno que tenemos. Y yo soy una auténtica afortunada, gracias a Dios, porque tengo el mejor equipo del mundo", ha escrito.

Unas palabras cargadas de significado que su compañero de vida, el centrocampista de la U.D. Almería, ha apoyado en forma de respuesta: "Pero hemos estado juntos". En el post se puede ver al niño en diferentes momentos de los últimos días en los que ha estado ingresado, arropado en todo momento por sus padres e incluso viendo, a través de las pantallas, la carrera de Marc Márquez en MotoGP o el partido que enfrentó al Racing de Santander contra el Levante este pasado sábado.

Lucía, que no había hablado públicamente del motivo del ingreso en el centro, nos ha contado lo que ha ocurrido: "Ha tenido un virus respiratorio que se le complicó bastante y fue un susto pero, gracias a Dios, es fuerte y se ha recuperado mucho más rápido de lo que pensaban los médicos". Tal y como nos ha revelado, después de varios días, el niño ya se encuentra mucho mejor, aunque todavía le queda una pequeña secuela como consecuencia de la dolencia: "Diego esta mejor aunque el pobre todavía con mucha tos", ha agregado.

El nacimiento de Diego, una bendición para la feliz pareja

La llegada de Diego al mundo el 29 de agosto del pasado año fue una bendición y el mejor regalo para para Lucía y Gonzalo, aunque ya vino luchando. Fue "el día más importante de mi vida", en palabras de la televisiva, que cuatro semanas después del nacimiento de su niño quiso compartir los sentimientos que le inundaron en ese instante. "Querido Diego, hoy hace un mes del día que te conocimos en persona, ¡el día que empezaste a darnos una lección a todos! Es durísimo verte así incluso cuado va pasando el tiempo... Llevo llorando una hora viendo tus vídeos en la UCI de La Paz y viéndote ahora aquí, en casita conmigo, dormidito... ¡Qué orgullosos estamos tu padre y yo de ti! ¡Y sólo tienes un mes!", comentó.

Desde entonces, Lucía no ha dejado de dar visibilidad a lo que le ocurre al gran amor de su vida, mostrando desde las intervenciones a las que le han sometido, hasta los retos que les plantea la gastrosquisis, pasando por la perseverancia y fortaleza con la que encaran cada situación, los inolvidables y divertidos momentos que les regala y, por encima de todo, la incondicional adoración que tanto ella como el mago del balón sienten por Diego.

