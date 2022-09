Lucía Villalón relata el miedo que ha pasado tras el último susto de salud de su hijo recién nacido

Estos últimos días están siendo una montaña rusa de emociones para Lucía Villalón. La periodista deportiva dio la bienvenida al mundo con gran alegría a su primer hijo, Diego, hace una semana. Sin embargo, el pequeño ha nacido con una gastrosquisis por lo que ha tenido que ser intervenido en dos ocasiones para introducirle los intestinos en el abdomen de manera progresiva. Una situación que mantiene al bebé en la UCI, donde, con enorme fortaleza, va haciendo grandes progresos. El último de ellos, respirar de manera autónoma, así lo ha comunicado su orgullosa madre en sus perfiles sociales. "Nos costó unos días más de lo previsto... pero ayer por fin lo conseguimos. Diego ya respira él solito".

En cambio, la comunicadora, que está dando una gran visibilidad a esta enfermedad, también ha compartido uno de los momentos más delicados del niño pues el primer intento de extubación no resultó como esperaban siendo un gran sobresalto para ella al ver como la vida de su primogénito corría peligro. "El pasado viernes hicimos el primer intento de extubarle y no salió bien porque tenía un edema en la glotis y no podía respirar, se ahogaba. Fue, sin ninguna duda, el peor día de mi vida. Una piedra en el camino que, yo como madre, no voy a olvidar jamás. Por primera vez sentí miedo de perder a mi hijo y no hay nada más espantoso que eso", se confesaba ante su gran comunidad de seguidores que han estado en todo momento muy atentos de la evolución del menor mandando sus mejores deseos.

Para todos ellos ha tenido palabras de agradecimiento y ha asegurado que a pesar de que puede llegar a sentirse desbordada y de no tener tiempo para contestar a todo el mundo, los mensajes de cariño le dan ánimos para seguir adelante. De la misma manera, no se ha querido olvidar del equipo sanitario de La Paz, el hospital madrileño que se ha encargado del parto, de las intervenciones quirúrgicas de Diego, así como de las revisiones de su embarazo de alto riesgo: médicos y enfermeras, especialmente los responsables de la UCI Infantil, a los que Lucía ha definido como profesionales y personas extraordinarias por la enorme implicación que demuestran con sus pacientes.

Sin duda, Diego y sus progenitores se han convertido en todo un ejemplo de superación ante la adversidad, puesto que, como la presentadora ha confesado, está es una lucha constante en la que van aprendiendo y fijándose en la siguiente meta, la cual ya ha explicado cuál es: poder tomar leche materna a través de la sonda y así ir viendo como el intestino la va tolerando. Por su parte Gonzalo Melero, padre de la criatura, también se mantiene optimista y ha asegurado que sabe que aunque sea duro merecerá la pena por estar junto a su retoño. Una etapa de desafíos que también coincide con su nuevo fichaje por el UD Almería, lo que le mantiene a caballo entre ambas ciudades para pasar el máximo tiempo posible con su pareja y su niño a la vez que atiende sus compromisos profesionales.

