Gonzalo Melero, pareja de Lucía Villalón, explica cómo evoluciona su bebé tras la intervención

Lucía Villalón y Gonzalo Melero están "muy felices" por la favorable evolución que está teniendo su pequeño Diego. El niño vino al mundo el lunes, 29 de agosto, y nada más nacer tuvo que ser intervenido para solventar la gastrosquisis que sufría. Según ha confirmado el futbolista a Europa Press, "lo más difícil ya ha pasado" y ahora solo es cuestión de tiempo que mejore. "Le dejaron abierto al principio para que sus intestinos fueran cayendo un poco por el cuerpo. Ayer le hicieron otra intervención y consiguieron cerrarle y ahora es un proceso largo. Esperemos que todo funciones bien, sus intestinos, sus pulmones, que haga buenas digestiones...", añadió esperanzado.

- Te explicamos qué es la gastrosquisis, la enfermedad del bebé que espera Lucía Villalón

La pareja confía en la recuperación de su bebé, que ha nacido antes de tiempo debido a esta malformación en su abdomen. "Va evolucionando muy bien, más rápido de lo que nos dijeron y pensábamos. Estamos muy felices de que se estén acortando los plazos y con ganas de llevárnoslo a casa", contó Melero. Por ahora, el niño seguirá ingresado, pero es probable que Lucía reciba el alta este viernes. "Ya sabíamos que íbamos a tener que estar yendo y viniendo, él se tendrá que quedar aquí todo el tiempo que necesite. Al final es lo que nos ha tocado vivir, pero creo que no lo cambiaríamos por nada, nos está encantando también ir disfrutando de otra manera y será un esfuerzo para nosotros, pero por él haremos todo lo que haga falta", declaró.

El nacimiento de Diego, a pesar de haber estado condicionado por su enfermedad, fue muy emotivo. "Yo estaba con Lucía y el momento de verle fue impresionante, se nos caían las lágrimas, fue muy bonito. Creo que no se nos va a olvidar nunca. No lo cambiaría por nada del mundo", contó el feliz papá, que tiene dudas sobre el parecido del pequeño. "Si tiene los genes y la belleza de su madre no estaría nada mal. Tenemos muchas ganas de cuidarle y de que disfrute de la vida con nosotros".

La paternidad de Gonzalo coincide con un cambio de rumbo profesional. El futbolista acaba de fichar por la UD Almería para las próximas cuatro temporadas. El centrocampista madrileño llega al conjunto andaluz procedente del Levante.

Lucía Villalón, de 34 años, y Gonzalo Melero, de 28, comenzaron su relación en 2020. Lo que más admira la periodista de su pareja es la "sonrisota enorme" que luce "en la cara todo el día". Están tan felices que, aunque su prioridad es la recuperación de su hijo Diego, también piensan en pasar por el altar. "En un futuro nos casaremos, los dos creemos en el matrimonio religioso", declaró la reportera en ¡HOLA!.

