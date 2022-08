Lucía Villalón se convierte en mamá por primera vez y cuenta que operaron a su bebé nada más nacer

La dulce espera ha llegado a su fin, Lucía Villalón y el futbolista del Levante Gonzalo Melero han sido papás. "Diego Melero Villalón. 29/08/2022. Bienvenido a este mundo y gracias por convertirnos en las personas más afortunadas que existen" ha dicho la periodista deportiva. La propia mamá ha confirmado que ya son una familia de tres y ha contado que el mismo día que nació, y debido a la gastrosquisis que padece, su bebé tuvo que ser operado "para introducirle la mitad de los intestinos en su pequeño abdomen y está siendo súper fuerte ahora aguantando poco a poco como le van introduciendo el resto". El recién nacido sigue "luchando en la UCI para estar pronto a tope y esperando la próxima operación".

La pareja, que lleva aproximamente un año y medio de bonita relación, está volcada en estos complicados días tras el nacimiento de su primogénito. "Está siendo difícil, muy intenso y agotador a la vez que lo mejor que nos ha pasado en esta vida. No es fácil de gestionar, sobre todo porque cada minuto del día estamos intentando estar con Diego para darle muchas fuerzas y ayudar en lo que podemos…", ha dicho la periodista. Además, ha dado las gracias al equipo del hospital de La Paz que tanto les está cuidando y también ha agradecido los mensajes de ánimo y felicitaciones recibidas.

El embarazo no ha sido fácil para la periodista deportiva ya que desde el principio ha tenido que enfrentarse al temor que produce saber que su bebé nacería con un problema de salud por el que tendría que ser intervenido nada más llegar al mundo. Durante las revisiones detectaron que el niño padecía gastrosquisis. La propia Lucía explicaba en ¡HOLA! que la dolencia consiste en que no se le había cerrado bien la pared abdominal y tenía parte de los intestinos fuera del cuerpo, flotando en el líquido amniótico. La noticia fue para ella un shock y le ha hecho estar preocupada durante la gestación, pero la presentadora es optimista y tiene claro que, al margen de las adversidades, son unos afortunados.

Villalón ha tenido que acudir a revisiones cada dos semanas para vigilar la evolución de Diego. En todas estas citas se ha mostrado muy optimista, aunque en una de las últimas reconocía que cada vez que visitaba la consulta tenía sentimientos encontrados. "Venir cada 15 días aquí no es fácil... El mero hecho de entrar por esa puerta ya nos pone nerviosos y nos da miedo... y yo, aunque todo esté bien, muchas veces no puedo contener las lágrimas... pero salir otro día más con una sonrisa no tiene precio. Nuestro bebé sigue luchando y peleando por engordar poco a poco y por mantener sus intestinos en el mejor estado posible a pesar de tenerlos fuera de su cuerpecito... ¡¡y nosotros no podemos estar más orgullosos de él!!", decía orgullosa.

Al tratarse de un embarazo de riesgo, Lucía se ha cuidado mucho durante la dulce espera. La periodista ha seguido su rutina de deporte aunque variando los ejercicios tal y como contaba en nuestra revista. Normalmente practicaba golf y tenis, pero lo ha cambiado por yoga y pilates además de dar largos paseos. En cuanto a la alimentación, además de seguir las restricciones típicas de la gestación, se ha puesto en manos de una nutricionista (la misma en la que confía Gonzalo) para eliminar cualquier alimento que le siente mal o pueda provocarle inflamación. A pesar de que es muy activa y no ha dejado de encadenar proyectos desde su primer trabajo, en esta etapa sí ha bajado el ritmo

Sus planes de futuro

En esta nueva etapa que han comenzado ya como familia de tres, Lucía y Gonzalo están completamente centrados en la salud de su bebé y en disfrutar de la inmensa alegría que ha traído a sus vidas. Más adelante podrían dar un nuevo paso pronunciado el "sí, quiero" ya que casarse en una ceremonia religiosa es uno de los deseos compartidos que ambos quieren hacer realidad. Ambos comenzaron su relación hace aproximadamente dos años y tienen claro que han encontrado a la pareja perfecta ya que comparten valores, principios e ideas. "Gonzalo es maravilloso. Es la persona más importante de mi vida, con quien la comparto y quiero compartirla… ¡y el padre de mi hijo!", expresaba Villalón.