Lucía Villalón, tras la última revisión de su embarazo: 'Nuestro bebé sigue luchando y peleando'

Lucía Villalón sabe lo que es tener que enfrentarse a la adversidad desde muy joven, sin embargo, nunca ha perdido la sonrisa y se ha convertido en un ejemplo de superación y fortaleza. La periodista deportiva está embarazada de su primer hijo y, aunque está tremendamente feliz e ilusionada, no puede evitar tener sentimientos encontrados. Los médicos diagnosticaron a su bebé gastrosquisis, una enfermedad muy poco común, por la que tendrá que ser operado nada más nacer, y Lucía tiene que acudir al hospital cada dos semanas para controlar que todo marcha bien.

Este martes, Lucía y su pareja, el futbolista Gonzalo Melero, han acudido a su cita en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, y la presentadora se ha mostrado a corazón abierto para contar cómo se siente. "Venir cada 15 días aquí no es fácil... El mero hecho de entrar por esa puerta ya nos pone nerviosos y nos da miedo... y yo, aunque todo esté bien, muchas veces no puedo contener las lágrimas... pero salir otro día más con una sonrisa no tiene precio. Nuestro bebé sigue luchando y peleando por engordar poco a poco y por mantener sus intestinos en el mejor estado posible a pesar de tenerlos fuera de su cuerpecito... ¡¡y nosotros no podemos estar más orgullosos de él!!", ha escrito.

Lucía, además, ha dedicado unas cariñosas palabras a su pareja, asegurando que: "No puedo estar más orgullosa de la persona que tengo al lado, que tira de mi, de nosotros... ¡y que nos hace ser más fuertes a todos! @gmelero8 ¡¡Te esperamos en un mes MiniRatitiiii!! #semana31".

Tras escribir este sentido mensaje, Lucía ha recibido infinitas muestras de cariño por parte de muchos seguidores pero también de amigos y compañeros de profesión. Es el caso de la periodista Nira Juanco: "¡¡Ánimo campeones!!! Este bebé va a ser un triunfador, ¡ya lo verás!"; Irene Junquera, Marta Fernández, Cristina Reyes, Teresa Baca o la influencer Marta Carriedo: "¡¡Ánimo chicos, ya no queda nada!! Campeones los tres".

¡Ya tienen nombre!

A pesar de que hace unos días Lucía confesó que no se estaban poniendo de acuerdo a la hora de elegir el nombre, ha sido Gonzalo Melero el encargado de desvelar el 'secreto'. "Que todas las cosas que me pasen, sean con vosotros. Diego está muy orgulloso de cómo le cuida su mamá", ha escrito el futbolista. En su última aparición pública, Gonzalo contó que hicieron un pacto: "Si era chico elegía ella y si era chica elegía yo. Entonces...". "Me toca a mí y me está vacilando", dijo Lucía. "Estoy peleando, estoy peleando...", añadió el jugador del Levante. Pero parece que finalmente ha ganado ella.

Al preguntarles si después del nacimiento de su hijo se darán el 'sí, quiero', Lucía dijo riéndose "no me metáis tanta presión". "De momento, estamos muy felices con lo del bebé y estamos centrados en eso". La boda no entra en sus planes más inmediatos, pero a la presentadora sí que le gustaría verse vestida de blanco. "Por supuesto, claro que sí. Tengo mucha ilusión con él, esto está hablado. Ya nos casaremos cuando llegue el momento y cuando hayan pasado todos los problemas que sabemos que vamos a tener. En un futuro, si Dios quiere, nos casaremos", concluyó.