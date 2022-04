Lucia Villalón cuenta cómo está llevando su embarazo y habla del problema de salud de su futuro bebé

Loading the player...

Lucia Villalón y su novio, el futbolista del Levante Gonzalo Melero, están felices e ilusionados porque están esperando un bebé. Sin embargo, también están preocupados porque el niño que viene en camino tiene un problema fetal. Así lo comunicaba la periodista en su perfil público: "Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis, algo de lo que no habíamos oído hablar jamás pero en lo que nos vamos a hacer expertos. Al parecer, no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito. Hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer… se nos parte el alma solo de pensarlo… que tenga que pasar por algo así tan chiquitito pero, ¡puede con esto y mucho más!". Lucía asistía este viernes al desfile de Pronovias donde atendía a los reporteros. ¿Cómo se encuentra de ánimo la periodista? ¿Qué nombre le van a poner al niño? ¿Hay planes de boda? Dale al play y no te pierdas sus declaraciones.

