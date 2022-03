Lucía Villalón anuncia que está embarazada y que al bebé le han diagnosticado gastrosquisis

Lucía Villalón y su pareja, Gonzalo Melero, están de enhorabuena. La presentadora deportiva de DANZ ha compartido con sus seguidores la feliz noticia de está embarazada. "¡+1¡ Bebé muy especial en camino", así comenzaba su publicación conjunta, acompañada por una foto donde se puede ver a los emocionados futuros padres en el Coliseo romano en una tierna instantánea en la que se puede ver la incipiente tripita de Lucía y como el jugador del Levante UD le acaricia con cariño la barriga. "No ha llegado todavía y ya le queremos como si estuviese aquí… ¡incluso más! Lo que estaba claro es que iba a ser especial…" ha continuado explicando la reportera. "Este fin de semana hemos estado en la mejor ciudad que hay para rezar por nuestro bebé y para enseñarle que va a tener que ser fuerte y luchar más de la cuenta… ¡como un gladiador!", ha proseguido en su anuncio, en el que tenía otras cuestiones importantes relacionadas con el tema que comunicar.

Lucía, de 32 años, y Gonzalo, de 28 años, están muy contentos ante su próxima paternidad, algo que afrontan muy ilusionados y, además del embarazo, han querido hacer público que el niño que viene en camino viene con un problema fetal. "Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis, algo de lo que no habíamos oído hablar jamás pero en lo que nos vamos a hacer expertos. Al parecer, no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito", ha desvelado la periodista. Quien además ha pedido ayuda a sus seguidores para que todo vaya bien, "hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer… se nos parte el alma solo de pensarlo… que tenga que pasar por algo así tan chiquitito pero, ¡puede con esto y mucho más!", ha manifestado mostrando una gran ánimo y templanza ante una situación tan delicada pero, cabe recordar que la mayoría de los bebés que son operados por este motivo, cuando se recuperan de la cirugia, suelen tener una vida completamente normal.

No es fácil para ningún padre tener que vivir un momento tan duro, pero la pareja se muestra fuerte y esperanzada en que todo va a salir bien, se apoyan el uno en el otro y van a salir adelante. Además, Lucía ha confesado en su publicación cómo va a ser su manera de actuar ante esta adversidad que se les ha presentado: "¡Y nosotros tendremos que ser fuertes y aprender!". Su instinto maternal ya se le ha despertado y se siente tranquila porque "por ahora sabemos que está bien, que no le duele ni sufre, que está tan tranquilo en mi tripa dando saltos y dándome náuseas y esperemos que así siga hasta que decida que quiere conocernos en persona!". Lucía, como cualquier futura mamá se muestra ansiosa ya por ver a su bebé y no ve el momento de que nazca para recibirle con todo el amor del mundo: "¡Y aquí estaremos esperándole! Porque así le queremos todavía más si se puede", ha finalizado su mensaje, junto a varios corazones. Un emotivo texto en el que se desprende lo mucho que aman a su bebé.

A principios de 2021 Lucía Villalón, recuperó la fe en el amor, tras su sonada ruptura con el exjugador del Real Madrid, Javier 'Chicharito' Hernández, gracias al futbolista Gonzalo Melero. La periodista santanderina confirmó la relación entre ambos compartiendo una imagen efímera con sus seguidores en la que salían los dos abrazados y centrocampista del Levante UD dándole un beso a ella en la mejilla mientras despedían el año 2020 y daban la bienvenida al año nuevo. Lucía ha trabajado como periodista en Televisión Española, Antena 3, Real Madrid Televisión, beIN Sports, Univision Televisión y DAZN. POr su parte, Gonzalo Melero, que se formó como futbolista en la cantera del Real Madrid, ha jugado para Ponferradina, Huesca y Levante. Su noviazgo se ha afianzado y, ahora, comienzan juntos un nuevo camino, el de formar una familia y convertirse en padres.

