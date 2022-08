¡Ya no queda nada! Lucía Villalón anuncia la fecha exacta del nacimiento de su hijo

Lucía Villalón cuenta las horas para dar a luz a su primer hijo. La periodista ha confirmado que el pequeño Diego vendrá al mundo el próximo lunes, 29 de agosto. Cabe recordar que el niño sufre una malformación llamada gastrosquisis que provoca que parte de sus intestinos se estén desarrollando fuera del cuerpo. En cuanto nazca, tendrá que ser operado y la reportera ya se está preparando para ese difícil momento. "Hemos visto muchas fotos de cómo va a ser la primera vez que le veamos, de cómo nos va a impresionar ver a nuestro bebé de 35 o 36 semanas tan pequeño y con los intestinos fuera... Nos hemos imaginado millones de veces en la UCI de La Paz con él en la incubadora y sus intestinos colgando encima de su tripita mientras entran en su pequeñito abdomen", ha dicho con cierta preocupación.

Como el bebé va a nacer antes de tiempo, Lucía ha estado yendo estos días al hospital para acelerar el desarrollo pulmonar del niño. "Hemos venido a pincharnos cortisona para que se desarrollen rápido los pulmones de Diego", ha explicado. "El lunes ya le tendremos aquí", ha añadido emocionada. Eso sí, ha confesado que está muy nerviosa. Al llegar a casa, las dos abuelas del niño estaban organizando la ropa del bebé y la periodista, muy emocionada, ha mostrado a todos sus seguidores su nuevo coche, pensado para una familia de tres.

La periodista deportiva y su pareja, el futbolista del Levante Gonzalo Melero, anunciaron, a finales de marzo, que iban a ser padres y, junto a la feliz noticia, comunicaron el problema de salud que padecía su hijo. "Al principio fue un 'shock'… Tuvimos unos días difíciles y los seguimos teniendo cada vez que vamos al médico. Vamos con nervios y con miedo, pero la realidad es que estamos muy pero que muy contentos", aseguró Lucía en ¡HOLA!.

El embarazo de Lucía ha sido bastante complicado. Los tres primeros meses tuvo náuseas y mucho sueño, según contó en la revista. Después, comenzó a sentirse mejor y tenía muchas ganas de haber planes, "pero el médico me ha dicho que tengo que estar muy tranquila y evitar esfuerzos o cansarme". A raíz de su caso, la periodista reflexionó sobre las dificultades que pueden surgir a la hora de tener un hijo. "No todo es color de rosa, porque en el embarazo se sufre por muchos motivos (y eso si tienes la suerte de poder tener hijos). Porque en el parto pasan muchas cosas. Porque hay millones de enfermedades que puede tener una persona al nacer… y nosotros vivimos en un mundo en el que no se habla de esto, como si estuviese mal tener un hijo con problemas, como si hubiese que quitárselo de en medio, o porque tenemos que aparentar que todo es perfecto… todavía no entiendo porqué".

Dos años de amor

Lucía Villalón, de 34 años, y Gonzalo Melero, de 28, comenzaron su relación en 2020. "He encontrado a alguien que me hace feliz", aseguró la periodista, que en el pasado vivió una historia de amor con el también futbolista Javier 'Chicharito' Hernández. Lo que más admira de su pareja es la "sonrisota enorme" que luce "en la cara todo el día". Están tan felices que, aunque su prioridad es el nacimiento de Diego, también piensan en pasar por el altar. "En un futuro nos casaremos, los dos creemos en el matrimonio religioso", declaró la reportera en ¡HOLA!.