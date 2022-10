Paseos cerca del mar y noches en vela: la nueva vida de Lucía Villalón en Almería

Lucía Villalón y Gonzalo Melero han empezado una nueva etapa. Tras el fichaje del futbolista por el club Unión Deportiva Almería, la familia al completo ha hecho las maletas y ha puesto rumbo al sur para acompañarle. Están siendo unos días de adaptación, de nuevas rutinas... pero no hay duda de que están muy ilusionados. Así lo ha demostrado la periodista, que ha compartido varias imágenes de su día a día cerca del mar. "¡¡Paseitos almerienses bien equipados!!", ha escrito junto a esta foto en la que la vemos feliz, disfrutando del buen tiempo con su hijo Hugo y su perro Paco.

VER GALERÍA

Desde que dio a luz el 29 de agosto, la presentadora está en una nube y ha contado cómo está viviendo estas semanas como madre primeriza. "4am... Noches mágicas de bibes, pecho, lloros, vómitos, cólicos, pañales, mocos, tos, dormir cero... y me mira así y me parece la mejor noche de la historia", ha publicado Lucía. La novia de Gonzalo Melero ha querido compartir con sus fans este momento tan especial mientras le da el biberón a su bebé, al que llama cariñosamente "bat baby".

"Qué precioso", ha comentado el orgulloso papá. "Y pensar que he tenido a esta cosita dentro de mi 8 meses... me alucina... ¡3 kilates de amor y subiendo!", dijo Villalón al presumir de hijo.

- Lucía Villalón relata el miedo que ha pasado tras el último susto de su hijo recién nacido

VER GALERÍA

La familia al completo acompañó a Gonzalo el día de su presentación oficial como jugador de la U.D. Almería. Junto a su mujer y su bebé, posó en el césped así de sonriente, protagonizando una imagen que, sin duda alguna, guardarán para siempre con un cariño especial. "Muy ilusionado y con muchas ganas. Después de este tiempo en el que no me encontraba al 100%, ya estoy listo para competir con todos mis compañeros", escribió Gonzalo tras su presentación como nuevo jugador rojiblanco. Por su parte, Lucía añadió: "¡La vuelta a los terrenos de juego para unos, la primera vez para otros! ¡Almería en familia! @gmelero8 orgullosos de ti, siempre".

VER GALERÍA

Su mayor tesoro

La llegada de Diego fue un regalo para ellos, aunque nació luchando. Fue "el día más importante de mi vida", en palabras de la propia Lucía, que ha recordado cómo vivió el nacimiento de su primer hijo. "Querido Diego, hoy hace un mes del día que te conocimos en persona, ¡¡el día que empezaste a darnos una lección a todos!! Es durísimo verte así incluso cuado va pasando el tiempo... llevo llorando una hora viendo tus vídeos en la UCI de La Paz y viéndote ahora aquí, en casita conmigo dormidito... ¡¡Qué orgullosos estamos @gmelero8 y yo de ti!! ¡¡Y sólo tienes un mes!!", compartió en sus redes.

"¡No sé qué vamos a hacer el día que empieces a andar, que vayas al cole o que te eches novia! Jajaja. Es una bendición tenerte con nosotros. ¡¡No te habría cambiado por nada jamás!! Desde el día que nos dijeron que teníamos problemas... ese 25 de marzo que supimos que eras especial y que habíamos sido los elegidos para cuidar de ti... desde ese día yo sabía que esto iba a ser tremendamente difícil a la vez que increíble, especial y que nos iba a tocar pelearlo más de la cuenta, ¡pero que la recompensa sería inmensa! Y así ha sido... aquí estás un mes después: sano, precioso y sacándonos una sonrisa cada tres segundos". Su precioso mensaje continuaba con unas palabras de agradecimiento "a Dios, a los médicos, a todo el personal sanitario, a nuestras familias y amigos y a todos vosotros, porque me siento la persona más afortunada del mundo. ¡Este luchador es nuestro hijo! Espero dejar de estar tan sensible, pesadita y hormonada pronto. Prometo que no seré tan intensa de aquí en adelante y que estaré más activa. Que ya me estoy empezando a amoldar a este pequeñajo (y creo que él a mi también) ¡Besotes a todos!".