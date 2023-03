Hablamos con Álvaro Moya, el español tras los efectos visuales de 'Avatar: el sentido del agua',

Aunque los titulares los acapara Ana de Armas, nominada a mejor actriz protagonista, o Antonio Banderas que hará entrega de uno de los galardones, la presencia española en los Premios Oscar 2023 no acaba ahí. Álvaro Moya, compositor de efectos visuales, ha trabajado en el equipo de Avatar: el sentido del agua, película nominada, precisamente, a mejores efectos visuales. "Me pedí una excedencia en mi empresa y me fui a Australia seis meses para trabajar en Weta FX, la empresa principal encargada del filme. Siempre quise trabajar en esa compañía, que es la mejor del mundo, y ese año me llamaron ellos", ha dicho a ¡HOLA!.

Álvaro, que también ha trabajado en la misma empresa para la exitosa serie de HBO The last of us, se ha encargado junto al equipo de efectos visuales de recoger los movimientos faciales que hacen los actores y que luego se transportan a los rostros de los avatares gracias a una cámara especial que llevan en los trajes y un programa en 3D y también de la composición del paisaje que sale en toda la película. "En mi caso lo que hago es del programa de donde sale el avatar, el entorno o elementos como el fuego, las explosiones o las flechas me lo pasan en bruto y yo tengo que juntar todas esas capas, unirlas y mejorar el color y el brillo. Integrarlas y añadir lo que considere que pueda aportar a la narrativa del plano", nos ha explicado Moya, que recibe órdenes de un supervisor y en alguna ocación del propio James Cameron. "Estoy a nada de hablar con él directamente", ha bromeado.

"Los típicos vídeos que se ven donde los intérpretes llevan colgada una GoPro y unos puntitos en la cara son donde se muestran ese trabajo que luego nosotros recogemos y llevamos a los personajes. Aunque es verdad que después se retoca un poco. No es 100% igual. Es posible que a veces la sonrisa sea más grandes o cuando enseñan los colmillos se vea un poco más de dientes", ha añadido Moya sobre algunas de las cosas que hacen en la empresa. Sin querer desvelar muchos más detalles sobre las técnicas que utilizan y los programas que usan porque tienen un "contrato de confidencialidad", el compositor de efectos nos ha confesado también que le encantaría vivir la gala de los Oscar junto a sus compañeros, pero se conforma con que le hagan una vídeollamada si se hacen con el premio. "Estoy muy contento y emocionado. Muy feliz de haber puesto mi granito de arena al proyecto", ha expresado Álvaro, que es la segunda vez que se ve en esta situción, ya que en 2019 también estuvieron nominados por Advengers: Infinity War en la misma categoría.

Terminada su excedencia y de vuelta a España, Álvaro, que también ha trabajado en la primera temporada de The Mandalorian y en la galardonada Juego de tronos, sigue inmerso en otros proyectos internacionales desde nuestro país. "Ahora estamos con la segunda temporada de una serie de ciencia ficción para Paramount+ que se estrenará en SkyShowtime", ha revelado Moya, que además ha confesado que le encantaría algún día estar nominado al premio pero con su nombre bajo la estatuilla.