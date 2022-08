Conoce a Elena Sanz, la otra española que pone voz a la versión inglesa de 'Tadeo Jones 3'

Nacida en Santander (Cantabria), Elena Sanz es una de esas actrices que a pesar de no ser un rostro conocido en nuestro país trabaja entre Los Ángeles, Nueva York, Londres y Madrid. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, la intérprete, que hizo un MA Acting for Screen en la Royal Central of School and Drama de Londres y ha sido una de las pocas privilegiadas en obtener una beca Fulbright del Ministerio del Cultura para estudiar en Atlantic Acting School, es una de las españolas que participa en Tadeo Jones 3. En la versión inglesa del filme presta su voz a Victoria Moon (Alexandra Jiménez lo hace en España). "Formar parte de este proyecto ha sido una pasada porque he visto desde dentro cómo se hacía la película, los procesos de dibujo... Ir viendo sus distintas partes hizo que al final mi actuación se utilizara para que los de animación pulieran el personaje. Así que no es solo ponerle voz, también estás diseñando parte de los rasgos", ha contado la actriz a ¡HOLA!.

VER GALERÍA

Hablamos con Katya Martín, la actriz con raíces españolas que triunfa en Hollywood

Elena ha sido la única española que ha participado con un personaje nativo en la película de animación, algo que le ha hecho especial ilusión porque normalmente, a pesar de ser una actriz bilingüe, siempre le suelen dar papeles con rasgos más latinos. "No puedo decir mucho sobre Victoria Moon para no desvelar, pero es posible que los espectadores piensen una cosa sobre ella y luego sea otra", ha dicho la intérprete, que ha confesado que era su primer casting para ponerle voz a un proyecto de tal envergadura. "Me mandaron el dibujo y pensaba que tenía que hacer la actuación entera, así que me vestí, me maquillé y me peiné como el personaje. Y como era una secuencia donde hacía brujería, pues yo hice el vídeo con cosas que tenía por casa simulando esa magia", ha contado la actriz, añadiendo que su representante después le dijo que solo necesitaba una prueba de voz.

"Yo creo que de alguna manera que yo me pusiera todo el atuendo tuvo que ver que pasara a la siguiente fase del casting, que fue a través de una vídeollamada (porque fue en pandemia) desde Londres. Además con Enrique Gato, el director, la primera vez no sabíamos si hablar en inglés o en español, aunque supongo que él por mi nombre intuyó de dónde podía ser y al final acabamos charlando en los dos", ha comentado Elena, que además ha prestado su voz a multitud de videojuegos y audiolibros. Ganadora de su categoría y del evento general del MonologueSlam en el Chinese Theatre de Los Ángeles, Sanz será una de las nuevas participantes de la compañía Neofuristics de Nueva York, que llegará a España en los próximos meses, y pronto estrenará Cartas Vivas en el teatro La Abadía de Madrid.

VER GALERÍA

De repartidor a actor del momento: hablamos con Lucas Nabor

Aunque Elena no para de trabajar; acaba de hacer La casa de Bernarda, de Jorge de Juan, en el Cervantes Theatre de Londres, y en España ha participado en algunos proyectos como Sky Rojo (Netflix)​​​​​​, Alba (Antena 3) o In front de Cold (Netflix), la actriz tiene claro que le gustaría vivir de la profesión en nuestro país. "Me encantaría trabajar con Pilar Palomero, Carlos Vermut o Alauda Ruiz de Azua", ha asegurado la intérprete, que ha trabajado también con Woody Allen en Rifkin 's Festival o en Bent, plan de venganza junto a Andy Garcia y Sofía Vergara.