Hablamos con Katya Martín, la actriz con raíces españolas que triunfa en Hollywood

La mayoría de los actores que quieren dedicarse al cine, las series o el teatro, y vivir de ello, han pensado alguna vez en trabajar en Hollywood. Cámaras, estudios, alfombras rojas, luces y ¡acción!, el lugar donde los sueños se hacen realidad puede parecer una meta imposible, pero Katya Martín ha conseguido llegar a ella. Esta intérprete, nacida en California, estuvo hasta los 13 años viviendo en Valencia, ciudad donde se dio cuenta de que quería dedicarse al mundo de la interpretación y donde comenzó a aprender bailes de salón. De padre español y madre estadounidense, la actriz soñaba en ser una de las protagonistas de El señor de los anillos: "Recuerdo ver el making off y pensar 'yo quiero estar ahí'. Voy a hacer todo lo posible", ha dicho Katya en una entrevista para ¡HOLA!. Y aunque su madre al principio prefería que la actuación fuera solamente un hobby para que se centrara en sus estudios, ella no ha parado hasta lograr su sueño. Tras muchas pruebas y el esfuerzo de muchos años acaba de estrenar Promised Land, la nueva ficción de ABC en la que encarna a Juana, una joven que cruza la frontera de México a Estados Unidos buscando ganarse la vida. Así, la serie, en la que comparte personaje con Cecilia Suárez, le ha otorgado su primer papel como protagonista, por eso hemos hablado con ella para que nos cuente cómo es su carrera.

Después de mudarse de nuevo a California cuando era una adolescente y terminar el instituto, Katya Martín se puso manos a la obra para conseguir su meta: se buscó un representante y empezó a hacer muchos castings, aunque sabía que el camino no era nada fácil. Entre Los Ángeles y Nueva York, ciudad en la que ha estado 11 años, la actriz ha tenido que compatibilizar sus trabajos interpretativos siendo asistente de producción, cuidadora de niños o camarera, aunque se considera "una privilegiada" porque había temporadas que podía vivir de su sueño. "Ha habido muchos momentos en los que quieres rendirte porque es un mundo muy difícil. De hecho, antes de Promised Land iba a mudarme con una amiga porque no podía más", ha relatado la actriz, a quien su padre llevaba en coche cuando tenía alguna prueba que hacer.

Katya nos ha contado que conseguir un papel en Estados Unidos es un poco diferente a España, donde le encantaría trabajar si la ocasión lo permite. Allí, una vez te han seleccionado para un personaje, tus representantes gestionan el contrato (que ya queda firmado), pero ese no es el final: todavía hay que hacer un último casting del que puede ser que no salgas seleccionado. "Me ha pasado varias veces. Es muy duro porque estás a punto de entrar en una serie y al final te quedas fuera", ha contado la actriz, explicando que estuvo a un paso de participar en Panic (Amazon) o La torre oscura, la adaptación de la novela de Stephen King. Además, ha contado que al tener raíces españolas, la industria le pone directamente en papeles latinos: "Me mandan a pruebas donde necesitan que hable español pero luego escogen a otras actrices que no saben hablarlo pero sí cumplen físicamente con el estereotipo que ellos ven como 'latina'. He estado en un limbo porque tampoco cumplo como chica americana... Me quedo como en medio, pero con Promised Land han intentado romper con esas ideas y mostrar que hay mucha variedad", ha comentado.

Durante una temporada, la intérprete intentó trabajar en España después de haber empezado su carrera en Estados Unidos porque pensó que eso le abriría puertas allí, pero se dio cuenta de que algo no funcionaba y volvió para seguir persiguiendo su sueño. Y aunque su último viaje a nuestro país para ver a su familia fue en julio del año pasado, Katya tiene en su pensamiento el poder venir aquí a grabar algún proyecto. Con el apoyo incondicional de sus padres, que están verdaderamente orgullosos de ella, a la intérprete le gustaría participar en alguna serie o filme de acción junto a Keanu Reeves, del que cree que podría aprender muchísimo, o en la nueva de Pedro Almodóvar junto a Cate Blanchett. Pero además, uno de sus sueños es trabajar con su actor favorito, Javier Bardem, al que le une una curiosa anécdota: "Mi padre y él jugaban de jóvenes al rugby", ha contado.

Después de haber tenido pequeños papeles en The Affaire junto a Dominic West (con el que se lleva muy bien) o Roadkill con Hugh Laurie, Katya comparte personaje con Cecilia Suárez (La casa de las flores), de la que habla maravillas. "Es muy generosa. Trabajar con ella es un regalo porque su trato hacia todo el equipo, que somos muchos jóvenes, ha sido genial. Hemos formado una gran familia", ha expresado la actriz, que ha tenido que esforzarse al máximo con su papel en la ficción para que el acento sea perfecto durante 10 episodios. Pero además del "ritmo frenético" de rodaje (aún están grabando en el desierto el episodio 8), ambas actrices han trabajado mucho juntas porque han tenido que ser conscientes de los gestos de la otra, ya que son "la misma persona en diferentes momentos de sus vidas".

