La gran cita de Rihanna sobre los escenarios un mes después de su arrollador éxito en la Super Bowl

Rihanna actuará en la 95ª edición de los Premios Oscar el próximo domingo 12 de marzo. Tras su arrollador éxito en el intermedio de la Super Bowl, un recital en el que anunció la increíble noticia de su segundo embarazo, la intérprete de Barbados formará parte de la ceremonia de entrega de los galardones más célebres de la industria cinematográfica. Lo hará con un tema que no incluyó en el repaso de las canciones más emblemáticas de su carrera en su cita con el fútbol americano el pasado 12 de febrero: Lift Me Up, balada que está nominada al Oscar por la película Black Panther: Wakanda Forever en los premios de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood.

VER GALERÍA

Rihanna, que sopló las velas de su 35 cumpleaños el pasado 20 de febrero en uno de los capítulos más dulces de su vida, volverá a mostrar sus curvas premamá al mundo. Tal y como han confirmado Glenn Weiss y Ricky Kirshner, los productores ejecutivos de la cita, la artista se subirá al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles en el momento en el que se cumple un mes exacto del comunicado de su estado de buena esperanza, por lo que se apreciará la evolución en el tamaño de su vientre.

Aunque su interpretación no será la única que veremos en el evento presentado por Jimmy Kimmel y en los próximos días se darán a conocer los nombres que acompañarán a la signataria de Umbrella sobre las tablas, sí es una de las más esperadas. Uno de los motivos, además de por volver a ver su barriguita de nuevo, es que el hit, en el que también participa la cantante nigeriana Tems, el compositor sueco Ludwig Göransson y el director estadounidense Ryan Coogler, está nominado al Oscar a mejor canción original, la primera nominación en estos premios que recibe Rihanna. En esta categoría se medirá con Hold My Hand, de Top Gun: Maverick, Naatu Naatu, de RRR, This Is Life, de Everything Everywhere All at Once y Applause, de Tell It Like a Woman.

Los secretos de los escenarios flotantes con los que Rihanna impresionó a todos en la Super Bowl

VER GALERÍA

La retransmisión de gala podrá seguirse en directo desde ABC, que la televisará en más de 200 territorios del planeta. Será ahí cuando la ganadora de nueve premios Grammy vuelva a exhibirse tras su aparición estelar en el mencionado acontecimiento deportivo, donde alcanzó una medida de 103.8 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Aquella audición supuso su regreso a los shows en vivo después de seis años sin ofrecer un concierto de esas características.

La actual pareja del rapero ASAP Rocky no es la única artista que interpreta una canción en estos premios y en la Super Bowl en el mismo año, pues ya lo hizo en el año 2000 Phil Collins. El londinense, que hoy tiene 72 años, cantó Two Worlds, de Tarzán, en el intermedio del partido final del campeonato de la National Football League y después hizo lo propio en los Oscar con You'll Be in My Heart, single con el que se alzó con el premio. ¿Correrá Rihanna la misma suerte?

VER GALERÍA

Conoce a la joven intérprete de signos que se hizo viral con Rihanna en la Super Bowl