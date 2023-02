Los secretos de los escenarios flotantes con los que Rihanna impresionó a todos en la Super Bowl La cantante anunció su embarazo durante el espectáculo, pero no es el único motivo por el que dejó a sus fans boquiabiertos

Loading the player...

La actuación de Rihanna durante el intermedio de la Super Bowl no ha dejado a nadie indiferente. La artista anunció su segundo embarazo en pleno espectáculo, pero no es ese el único motivo por el que todo el mundo se ha quedado boquiabierto. La cantante de 34 años repasó algunos de sus temas más emblemáticos en un escenario realmente impresionante, pues la actuación tuvo lugar ¡en el aire! Pero ¿por qué decidieron hacerlo en estas siete plataformas flotantes? Y ¿cómo garantizaron la seguridad de Rihanna a esa altura? Dale al play y no te lo pierdas.

-Rihanna anuncia su segundo embarazo en la Super Bowl

-¡La imágen de la que todo el mundo habla! Así reaccionó el novio de Rihanna al anuncio de embarazo en la Super Bowl