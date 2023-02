¡La imágen de la que todo el mundo habla! Así reaccionó el novio de Rihanna al anuncio de embarazo en la Super Bowl

Loading the player...

El espectáculo de Rihanna en la Super Bowl había generado máxima espectación y finalmente, la cantante nacida en Barbados no defraudó. El increíble show con anuncio de embarazo incluido, dejó sin palabras a los miles de asistentes que no quisieron perderse su actuación; pero, lo que no todo el mundo sabía es que entre ellos, y en el campo del State Farm Stadium de Arizona, se encontraba su pareja, el repero de 33 años, A$AP Rocky que acaba de hacerse viral por su reacción al momento en que su chica se toca la barriguita anunciando la feliz noticia. ¿Quieres ver la reacción de A$AP Rocky? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

