Carmen Borrego cuenta cómo conoció a su hermano: 'Nunca nos hemos echado nada en cara'

Tras el reencuentro de de Manuel Díaz 'El Cordobés' con su padre, Carmen Borrego ha asegurado que entiende perfectamente cómo es el sentimiento que ha tenido el torero de conocer quién es biológicamente porque a ella le pasó con su hermano, a quien conoció cuando tenía más de 20 años. "Hablo con conocimiento de causa, aunque lo he vivido desde otro punto de vista. Pero me he sentido muy bien cuando biológicamente le dimos su sitio a esa persona. Todo el mundo debe tener la oportunidad, de la parte que lo recibe y de la que lo da. De verdad es maravilloso", ha dicho la hija de María Teresa Campos sobre José María Borrego, de 59 años. "Ha sido reconocido por nosotros porque mi padre no vivía ya. Él es anónimo, pero sí quiero decir cómo te sientes después de dar el lugar a esa persona que tiene todo el derecho a saber de dónde viene", ha añadido.

La hermana de Terelu Campos, que ha aclarado que José María no es su "hermano secreto" sino "anónimo" y que como él todo el mundo tiene derecho a saber de dónde viene, ha explicado que él se puso en contacto con alguien que tenían en común para que supieran de su existencia. "Es mayor que nosotras y anterior al matrimonio de mi madre, no tiene nada que ver con ella. No voy a hablar de él, solo de mi experiencia. Cuando llegó a nuestra vida ya había una manera de demostrarlo porque antiguamente no. Podían decir que era el padre pero no había prueba biológica", ha dicho Carmen en Sálvame, donde ha reconocido que cuando eran pequeñas habían "escuchado cosas".

A pesar de saber que había la posibilidad de que existiera una hermano, Carmen y Terelu no tenían nada seguro, lo que le hizo ser "más dura" al principio con la situación, aunque después pudo reaccionar rápidamente. "Llegué a pensar en la responsabilidad de quién era yo si mi padre ya no vivía para hacer todo esto. Además, mi madre tuvo una actitud maravillosa", ha dicho la colaboradora del programa de Telecinco, que ha comentado que en ese momento nadie tenía nada asegurado al "al 100%". "No fue un tema que se hablara en mi casa, eran comentarios cuando éramos pequeñas, tampoco lo recuerdo mucho", ha añadido.

"El día que te hacer la prueba ADN y no queda lugar a dudas porque da un 99,99% es el momento en el que conoces a un hijo de tu padre, a un hermano. Estábamos todos", ha contado Carmen, que además ha apuntado que ahora tiene relación con José María, hablan "mucho" y no se han hecho reproches: "Nunca nos hemos echado nada en cara", ha revelado mientras ha confesado que se le pone la carne de gallina al hablar del tema.