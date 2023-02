De 'La chica de la nieve' a 'Un cuento perfecto': las mejores series basadas en adaptaciones literarias que verás estos meses

Los amantes de la literatura devoran las páginas de las novelas recreando en su mente los lugares que aparecen entre las páginas e imaginan cómo serán las caras de los protagonistas de sus historias. Los libros siempre han sido una gran fuente de inspiración para la televisión y ahora muchos de esos personajes tendrán vida propia y darán el salto del papel a la pantalla. Prácticamente acaba de comenzar el año pero son muchos los estrenos basados en adaptaciones que nos esperan.

La chica de nieve

Es una de las más esperadas y de las primeras en llegar. Está basada en el best seller de Javier Castillo de nombre homónimo, que fue uno de los libros más vendidos durante el confinamiento. Se trata de un trepidante thriller que nos sitúa en el año 2010 en Málaga, en la cabalgata de los Reyes Magos. El momento con más magia del año que se acaba convirtiendo en una auténtica pesadilla para una familia.

Los Martín (interpretados por Loreto Mauleón y Raúl Prieto) viven un verdadero infierno cuando su hija Amaya desaparece entre la multitud. Miren (Milena Smit), una periodista en prácticas, comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán (Aixa Villagrán), con la que entrará en conflicto. Esta búsqueda despertará en la joven aspectos de su pasado que habría deseado olvidar para siempre. Con la ayuda de su colega periodista Eduardo (José Coronado), Miren no cejará hasta dar con el paradero de la niña.

La chica invisible

Apenas un par de semanas después, el 15 de febrero, llega este nuevo título a Disney+. La serie es una adaptación de la trilogía de Blue Jeans, el sobrenombre bajo el que publica el periodista y escritor español Francisco de Paula Fernández González. La ficción comienza la trama en el mismo punto que la primera de las tres novelas que la conforman, pero con un tono algo más oscuro que ahonda en lo peor de la cultura machista a modo de denuncia.

Zoe Stein (Besos al aire) da vida a la protagonista, Julia Plaza y Daniel Grao es Miguel Ángel, su padre, quien es el sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil encargado de la investigación del caso que ocupa el primer libro y el arranque de la serie. Ambos tendrán que aparcar sus diferencias para resolver un hecho que ha sacudido las apacibles vidas de los habitantes de una pequeña localidad andaluza.

Una adolescente aparece muerta durante las fiestas de verano de Cárdena, un pueblo ficticio de Andalucía, donde todos sus habitantes serán sospechosos de asesinato hasta que padre e hija, cada uno a su manera, investiguen los hechos. ¿Serán capaces de descubrir quién mató a Aurora Ríos?

Daisy Jones & the six

El 3 de marzo llegará a Prime video un título que bien podría ser el nombre de una banda de rock de la década de los 70, pero que, en este caso, es además la nueva miniserie de Riley Keough, nieta de Elvis Presley, que cuenta con Reese Wihterspoon como productora. Una ficción basada en la exitosa novela de Taylor Jenkins Reid que trata sobre sexo, drogas y una banda de música con una enigmática y magnética cantante.

Daisy (Riley Keough) es una mujer irresistible, libre, feroz. Se ha criado en Los Ángeles entre clubes de Sunset Strip, noches de pasión con ídolos del rock y con el sueño de cantar en el icónico local Whiskey a Go Go. El rock ‘n’ roll es su gran pasión, pero también disfruta del sexo, las drogas y el exceso. Ella lo quiere claro, no quiere ser la musa de nadie, sino que quiere ser la estrella.

Trascurren los años 70 y la artista se une a una banda de rock clásica que lleva el nombre de The Six, para formar un solo grupo para colaborar y crear algo que trascienda y conquiste todavía más a sus seguidores, pero las cosas no salen como esperaban. Después de lanzar un álbum revolucionario, se separan sin dar ningún tipo de explicaciones. Años después, los exintegrantes del grupo vuelven a reunirse para discutir qué fue lo que pasó entre ellos y por qué decidieron disolver la banda en el momento en el que sus carreras iban a explotar.

Lo que ocurre durante en ese periodo es una historia llena de traiciones, triángulos amorosos, adicciones y música, y aunque no esta basada en hechos reales, sí se ha inspirado ligeramente en la banda Fleetwood Mac y en la legendaria Stevie Nicks, cantante del mítico grupo.

Sombra y hueso

Los fans de una de las mejores series fantásticas de Netflix de los últimos tiempos ya están contando los días para ver la segunda temporada de esta y esta gran adaptación de las novelas de Leigh Bardugo. Su espera acabará el 16 de marzo, momento en el que podrán volver a disfrutar con una nueva entrega que promete ser más ambiciosa que su antecesora.

La mejor noticia para los seguidores de esta saga es que, al cruzar las historias de la trilogía de Sombra y hueso y las dos novelas de Seis de Cuervo - que transcurren en el mismo universo, pero dos años después del final de los tres libros-, se añade emoción a la continuación de las aventuras de Alina (Jessie Mei Li), Brekker (Freddie Casper), Jesper (Kit Young), Inej (Amita Suman), Nina (Danielle Galligan) y compañía. Ambientados en el Grishaverso de la autora, regresan con nuevas amistades, nuevos amores, batallas grandiosas, aventuras épicas y un sorprendente secreto familiar que podría resultar catastrófico.

La serie, creada por Eric Heisserer, nos cuenta la historia de Alina Starkov, una cartógrafa huérfana que descubre que hay algo en ella que desconocía: un poder mágico que podría cambiar el destino de un mundo dividido por una impenetrable fuerza siniestra bautizada como 'La Sombra', dentro de la cual viven monstruos muy peligrosos. ¿Podrá Alina unir a un país en guerra? ¿O las fuerzas que conspiran contra ella son demasiado fuertes? El final de la primera temporada nos dio algunas respuestas a esas preguntas, pero aún queda mucho por desvelar.

Alina se ha dado a la fuga, lo que supone un rayo de esperanza para unos y sospechosa de traición para otros, la joven está decidida a acabar con la Sombra y evitar la destrucción de Ravka. Pero no lo tendrá fácil porque el general Kirigan (Ben Barnes) ha regresado para finalizar lo que empezó. Al mando de un nuevo y espeluznante ejército de monstruos siniestros aparentemente indestructibles y reclutas grisha aterradores, se ha convertido en más peligroso que nunca.

Para plantarle cara, Alina y Malyen recurren a sus nuevos y poderosos aliados y emprenden un viaje por el continente en busca de dos seres legendarios capaces de potenciar los poderes de la joven. Entretanto, en Ketterdam, los Cuervos forjan nuevas alianzas mientras se enfrentan a antiguos rivales y a rencores que se remontan a un pasado aún más lejano; amenazas que suponen un peligro no solo para su posición en el Barril, sino para sus vidas. Cuando les surge la oportunidad de dar un golpe muy peligroso, los Cuervos vuelven a vérselas con la legendaria Invocadora del Sol.

Un cuento perfecto

Próximamente podremos disfrutar de las aventuras de Margot y David, papeles interpretados por Anna Castillo y Álvaro Mel, en la adaptación audiovisual de la novela de Elísabet Benavent, se trata de la tercera de sus obras que ha dado el salto a la pantalla de la mano de Netflix tras Valeria y Fuímos canciones.

La miniserie, que constará de una única temporada, narra la historia de Margot, heredera de un imperio hotelero, que no termina de sentirse cómoda con su posición. Por su parte, David hace lo imposible para tratar de llegar a final de mes. Son dos polos opuestos pero, cuando se encuentran, se dan cuenta de que solo entre ellos pueden ayudarse a recuperar el amor.

Valeria

Continuamos con otra adaptación de Elísabet Benavent, esta vez se trata de la tercera y última temporada de una de las series más populares de Netflix, basada en la trilogía de la famosa autora. Esta nueva entrega tratará diversos frentes personales, profesionales. Veremos cómo Valería, papel interpretado por Diana Gómez, abordará la realidad de su relación con Víctor (Maxi Iglesias), quien le ha dejado claro que quiere estar con ella pero con ciertas condiciones. La protagonista busca un compromiso que él no quiere, quedando en el aire cuál será la decisión que tome periodista.

La parte profesional también se presenta movidita ya que va a llegar a la editorial en la que trabaja un escritor de best sellers que podría tener un papel importante en su vida. En la misma empresa también empieza a trabajar Nerea (Teresa Riott) y habrá que ver también qué sucede o qué provoca esto.

Por otro lado, siguen adelante los preparativos para la boda de Carmen (Paula Malia) y Borja (Juanlu González), pero no cuentan con la bendición de la madre del novio, motivo que causará diferentes problemas. Por su parte, Lola (Silma Löpez) sigue con la idea de viajar a Viena para cerrar heridas, ¿saldrán las cosas como ella espera?.

El verano en que me enamoré

Basada en la serie de libros de Jenny Han del mismo nombre. La ficción, que se define como un drama intergeneracional que tiene en el centro un complicado triángulo amoroso, regresa a Prime video con su segunda temporada. La historia sigue a Isabel (Lola Tung), conocida como Belly por sus seres queridos, una joven que adora pasar los veranos en Cousins Beach con los hijos de una amiga de su madre, Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno). Pero todo cambia el verano que cumple 16 años y deja atrás su etapa de niña y comienza a tener comportamientos y necesidades de una mujer.

Son muchos los interrogantes que quedaron en el aire en la primera temporada a los que se dará respuesta en esta segunda entrega. Tras vivir momentos románticos con ambos en el episodio final, ¿con quién se quedará Belly: con el amor de su infancia, Conrad, o con el simpático Jeremiah? ¿Habrá realmente tiempo para el romance ahora que todos han descubierto la enfermedad de Susannah (Rachel Blanchard), madre de los muchachos y mejor amiga de Laurel (Jackie Chung), la de la protagonista?

Otras preguntas que siguen sin resolver son si llevará Susannah a cabo los tratamientos experimentales a los que ha prometido someterse por sus hijos o si Laurel ha encontrado un compañero de vida o si aún hay asuntos sin solucionar en su pasado. Muy pronto descubriremos qué le tiene deparado el destino a todos los protagonistas en los nuevos capítulos.

Hay dos libros más de la serie original dela autora, por lo que la segunda temporada podría seguir la trama del segundo libro,'It's not summer without you. En la novela, Susannah ha fallecido y la nueva relación de Belly con Conrad se rompe bajo el estrés de la situación. Él termina huyendo de casa, y, durante un viaje por carretera para encontrarlo, Jeremiah y Belly se acercan una vez más, aunque si en la primera introdujeron varios cambios no hay garantías de que la esta siga tampoco la trama exacta de la novela.

Heartstopper

Pronto aterrizará en Netflix la segunda temporada de este drama sobre el romance adolescente centrado en el colectivo LGTBI, basada en el cómic y en la novela gráfica homónima creada por Alice Oseman. Escrita por la propia autora, la serie se centra en la historia de Charlie Spring (Joe Locke), un alumno abiertamente gay que se enamora de su compañero de clase Nick Nelson (Kit Connor), un jugador de rugby que aún no ha salido del armario que se sienta al lado en su nuevo grupo. La ficción también bucea en la vida de Tao (William Gao), Elle (Yasmin Finney), Tara (Corinna Brown) y Darcy (Kizzy Edgell).

En los nuevos episodios, Nick finalmente se ha sincerado con su madre y está listo para llamar a Charlie "su novio". Sin embargo, queda por ver cómo reacciona el resto de la escuela cuando se descubra su relación. Es probable que Ben no esté contento con este sucederse de los acontecimientos ya que ha desarrollado un sentido de propiedad sobre Charlie a pesar de negarse a salir del armario que, ahora que Charlie ha seguido adelante, parece más intenso que nunca.

Además, tienen que enfrentarse contra la homofobia latente que hay en los pasillos de la escuela, liderada por el rico y privilegiado Harry. Tao y Elle también tendrán que lidiar con sus crecientes sentimientos mientras deciden si seguir siendo amigos o dar un paso más allá y convertirse en algo más.