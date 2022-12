Álvaro, Javi y Claudia, el triángulo amoroso de 'La isla de las tentaciones' que está a punto de estallar

La quinta edición de La isla de las tentaciones llega a su gran final este jueves 22 de diciembre. Tras la hoguera de Samuel y Tania, el resto de parejas deben decidir qué hacer con su relación: continuar y darse una oportunidad, abandonar el programa solos o irse de República Dominicana con un nuevo amor. Aunque todavía no sabemos qué pasará y Sandra Barneda ha confesado que equipo del reality no acertado con sus quinielas, el trío amoroso formado por Claudia Martínez y Javi Redondo y Álvaro Boix, su tentador, está a punto de estallar. La pareja acudió al espacio porque la dependencia emocional de él cada vez era mayor y a ella se le hacía "insoportable", pero lo que no se esperaba ninguno de los dos es que la concursante acabara cayendo en la tentación.

Durante las semanas, Claudia ha disfrutado con sus compañeras de la experiencia, pero además la llegada de Álvaro (que ya participó con su expareja en la temporada anterior) cambió todos sus esquemas. Aunque al principio no le caía demasiado bien, poco a poco el soltero fue haciéndose un hueco en el corazón de la concursante, tanto que hasta se han besado en varias ocasiones. Por su parte, Javi ha conseguido abrise con las tentadoras de su villa y ha podido conocerlas como amigas, toda una barrera que ha logrado superar. Eso sí, en todo momento ha tenido en la cabeza a su novia y ha mostrado su preocupación por poder perderla porque la considera "el amor de su vida".

Las imágenes de la traición de Claudia han provocado una gran tristeza en Javi, que incluso ha llegado a decir que su relación ya se ha acabado, pero todavía queda la hoguera final donde la pareja se reencontrará y decidirá su futuro. "No me gustaba pero he encontrado cosas en él que necesitaba. Cuando yo te conocí tú eras feliz y ahora no. Me lío con un tío y parece que te da igual, lo he hecho para que te des cuenta", dice la extronista ante la incredulidad de su novio, que no sabe qué responder y no para de llorar en el avance del último programa.

Además, Javi y Álvaro han protagonizado un duro enfrentamiento en la última hoguera que tuvieron todos los concursantes juntos, un momento muy tenso en el que ambos llegaron a faltarse al respeto. "Soy tu peor pesadilla. El otro día te pegaste la peor carrera de todo el formato. Si hubieras llegado cinco minutos antes igual me hubieras pillado dándole un beso. Tenías que haber disfrutado no estar llorando todo el rato, es lo que quería ella", le dijo el soltero. "Me sorprende que Claudia se haya dado un beso con un chico como tú. Si sigue hablándome así yo abandono la hoguera. Ten educación, sé un hombre y habláme a mí, no de mi familia", contestó Javi.