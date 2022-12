Sandra Barneda confiesa qué hace el equipo de 'La isla de las tentaciones' antes de las hogueras finales

Sandra Barneda ha confesado qué es lo que hace junto al equipo de La isla de las tentaciones antes de las hogueras finales del programa, donde las parejas deben decidir si continuar con sus novios y novias y darse una oportunidad, abandonar República Dominica solos o con un nuevo amor, en el caso de que haya comenzado un romance con alguno de los solteros y solteras. "Pido perdón a lo concursantes que han estado, pero hacemos quinielas para ver quién cree que van a seguir juntos o se van a separar. Bueno, pues en esta quinta temporada no teníamos ni idea de lo que iban a decidir las parejas. Con ninguna. Es la primera vez que nos pasa", ha revelado la presentadora en el debate del formato.

Durante la próxima gala de La isla de las tentaciones, Tania y Samuel, Paola y Andreu, Laura y Mario, Claudia y Javi y Ana y Cristian deberán decidir qué harán con sus relaciones. En estas semanas que han disfrutado por separado de las villas y de los solteros del formato todas las parejas se han puesto al límite y han vivido numerosos momentos incómodos cuando les ha tocado ver las imágenes que Sandra les ha mostrado en cada hoguera. Ahora, tras poder ver los deslices y comportamientos de cada uno de ellos con los tentadores tendrán más claro (o no) qué quieren hacer cuando regresen a España.

Laura y Mario han caído en la tentación y ya tuvieron, al igual que Ana y Cristian, una hoguera de confrontación a mitad de programa para hablar cara a cara porque sus comportamientos no eran los que habían pactado. Y aunque decidieron continuar la experiencia para demostrar que podían confiar el uno en el otro volvieron a besarse con sus respectivos tentadores. ¿Decidirán abandonar el programa solos, juntos o con un nuevo amor? En el caso de Paola y Andreu, no han logrado disfrutar de la experiencia e incluso han sido los menos participativos, a pesar de que ella ha mostrado sus celos (el no ha hecho nada con ninguna soltera) con cada imagen que veía de su novio durante las fiestas.

Tania, que fue la primera en caer rendida en los brazos de Hugo Paz, y Samuel también deberán decidir sin continúan o no juntos cuando acabe el programa. La concursante se ha quejado en varias ocasiones de la actitud de su chico e intentó escaparse corriendo tras ver las imágenes de su novio con una de las solteras, pero ha sido ella quien desde el principio se dejó llevar con el tentador. Quienes seguramente no continúen con su historia de amor serán Claudia y Javi. El participante siempre ha mostrado su preocupación y cariño por su pareja, pero ella se ha besado varias veces con Álvaro Boix. "Se acabó Javi y Claudia. No la reconozco, pero te aseguro que ha perdido un tío que no sé si seré el hombre de su vida, probablemente no porque no actuaría de esa manera, pero ha perdido a un hombre que la quiere, que la respeta, que mira antes por ella que por él, que la mima, que la protege, que daría su vida por ella... Todo lo que puede pedir lo ha tenido", relató el concursante. ¿Será su decisión final?