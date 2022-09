Hugo Paz, el nuevo tentador VIP de 'La isla de las Tentaciones' con un amplio pasado televisivo y amoroso

Como en cada temporada, La Isla de las Tentaciones tiene nuevas sorpresas para sorprender al público y a los concursantes. Si en la pasada gala las parejas pudieron conocer a las personas que pondrán a prueba su relación, han sido las chicas quienes ya han recibido a su tentador VIP: Hugo Paz. Esta no es la primera vez que este atractivo joven de 30 años y originario del Puerto de Santa María (Cádiz) aparece en la pequeña pantalla, puesto que tiene ya un extensa experiencia televisiva en Mediaset, que le ha llevado a acumular al mismo tiempo un expediente amoroso de lo más completo y variado. Y si no que se lo pregunten a Claudia Martínez, actual novia de Javi Redondo, que ya tuvo su particular idilio con Hugo durante su estancia en el trono de Mujeres Hombres y Viceversa.

A pesar de que Hugo era su pretendiente, la influencer, no pudo evitar caer rendida a sus encantos antes de lo esperado, por lo que decidió no esperar ni un minuto de más para materializar su amor, saltándose las normas del programa al verse fuera de cámaras con él, lo que le costó poner punto y final a su experiencia en el formato presentado por Emma García para irse la mano de Hugo viviendo un corto, pero intenso, noviazgo. Aunque todavía es pronto para saber si Claudia volverá de nuevo a ser víctima de la tentación junto a él, la modelo no pudo evitar poner cara de estupor al encontrarse de frente con su pasado.

De la misma manera, Hugo reconocía que estaba bastante nervioso e impresionado por la belleza de las participantes, pero en especial se había fijado en Tania, que no pudo evitar sonrojarse ante estos bonitos cumplidos hacia su persona. Sin duda, el nacimiento de una chispa, que, incluso, los colaboradores del debate notaron desde la lejanía del plató en España, como bien quiso señalar Tom Brusse, otro experto en el mundo del corazón y las conquistas. "A mí me encantaría conocer a una chica que me mire como Tania ha mirado a Hugo", señalaba en claro tono de humor. Un primer encuentro prometedor que a buen seguro puede dar imágenes interesantes en las Hogueras de Confrontación.

Otras parejas conocidas de Hugo Paz

Sin embargo, Claudia no ha sido la única novia popular que Hugo ha tenido, puesto que mantuvo sendas relaciones con Sofía Suescun y, más tarde, con Marina Ruiz, con la que finalizó su romance hace tan solo unos meses. Precisamente, la creadora de contenido también se encuentra concursando en otros de los realitys shows de la cadena, Pesadilla en el Paraíso, y parece que ha empezado a sentir mariposas en el estómago con Omar Sánchez con el que ha protagonizado cariñosas escenas de besos y abrazos.

