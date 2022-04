Lucía Sánchez, de ‘La isla de las tentaciones’, anuncia que espera su primer hijo con Isaac Torres semanas después de su ruptura

Tras varios meses convulsos, Lucía Sánchez, del programa La isla de las tentaciones, ha dado un paso adelante para contar algo inesperado que le obligaba a dejar el concurso en el que está participando. "Estoy embarazada de Isaac", ha confesado en Baila conmigo, el espacio de dating conducido por Nagore Robles que se quedaba sin palabras ante la noticia. La concursante hace tan solo unas semanas que anunciaba su ruptura con Isaac Torres, 'Lobo', después de varias infidelidades por parte de él, según ha contado la joven gaditana.

"Lo primero, enhorabuena. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz?", preguntaba la presentadora, añadiendo que se le habían puesto los pelos de punta. A lo que Lucía respondía con un "sí" rotundo y echándose a llorar al mismo tiempo. "Estoy bien, estoy contenta. Estoy feliz. Yo me comprometo a venir el lunes a contarlo todo, pero yo necesito irme a mi casa con mi familia, estaba muy nerviosa y no podía más. No sabía como disimularlo, en la fiesta y todo…Por eso no sabía cómo estar con ellos", explicaba la expareja de Isaac 'Lobo', insistiendo que no podía continuar así.

Por su parte, el catalán se ha pronunciado a través de su perfil público sobre la confesión que había hecho su expareja: "Bueno chicos ya os habéis enterado de la noticia, yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas. Creo, siempre lo he dicho. No he dicho anda antes porque había decidido respetarla, yo creo que era algo que teníamos que contar los dos. Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer yo cargo de eso", contaba Isaac, añadiendo que esperaba que todo "vaya bien, que todo vaya para adelante, y que se cuide mucho ella, que esté bien".

Casi un año después de que se conociera su relación, Lucía e Isaac ponían fin a su idilio de amor el pasado mes de febrero. Fue ella misma la que quiso comunicarlo a todos sus seguidores a través de su canal de Mtmad, en el que daba por teminado su noviazgo con el exconcursante de La última tentación. "Hemos roto porque a mí la cabeza ya se me caía al suelo de cuernos", confesaba Lucía, motivo principal por el que la pareja se habría separado. "Le dije que por la mañana regresaría y cuando entré me lo encontré desnudo con otra chica tan campante en mi cama", concluía en su declaración, poniendo punto final a la relación con Isaac.

