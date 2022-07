¿Han vuelto Melyssa Pinto y Tom Brusse? La expareja siembra la duda de la reconciliación con un apasionado beso

Melyssa Pinto y Tom Brusse son los protagonistas de una historia llena de idas y venidas. Después de acabar completamente enemistados tras su paso por La isla de las tentaciones, programa en el que el empresario francés le fue infiel a la influencer con Sandra Pica, la expareja tuvo que volver a verse las caras en la pasada edición de Supervivientes. Aunque la aventura comenzó con tensión entre ellos, las duras condiciones de Los Cayos Cochinos hicieron que las asperezas se limasen y buscaran apoyo en el otro, y, finalmente, entre ellos nació una bonita amistad. Sin embargo, donde hubo fuego siempre quedan cenizas y en los últimos días se les ha podido ver más cercanos de lo habitual. Pero, lo que ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación, ha sido la imagen de un apasionado beso entre ambos en un local de ocio nocturno de la Costa Brava en el que Tom hacía las veces de DJ.

Una muestra de amor que ha corrido como la pólvora entre sus seguidores, que, con ansias, ya desean que las dos celebridades retomen de nuevo su noviazgo por la gran complicidad que han demostrado tener en anteriores ocasiones. En cambio, Marta López, que fue su compañera en el reality show de supervivencia, ha desmentido este acercamiento. "He hablado con Tom y me ha dicho, que no están juntos que ha estado haciendo un bolo en la zona y ha ido a verla a su casa, pero él ha dormido en un hotel, y, de momento, no son pareja, pero lo han dejado en abierto", ha explicado la colaboradora en el espacio televisivo Fresh emitido en el mediodía en Telecinco. De la misma manera, la tertuliana ha dado su punto de vista. "Se siguen teniendo cariño y se gustan", pero ha explicado que, conociendo la forma de ser de Melyssa Pinto, duda mucho de que la joven pudiera tener otra vez una relación sentimental con Tom por su fama de ligón y mujeriego.

Lo que es cierto es que ambos están solteros, Melyssa rompió su relación con Sergi Castro recientemente, mientras que Tom ha seguido en su línea, dejando un reguero de corazones rotos e infidelidades. En cambio, hay algo en el interior del exparticipante de Secret Story que no le permite pasar página con la creadora de contenido, ya que no es la primera vez que intenta reconquistarla. Bien a través de bonitas dedicatorias en sus perfiles sociales o en los shows en los que participa, precisamente, en esta última actuación cogió el micrófono para gritar sus sentimientos a todos allí presentes. "Es la mujer de mi vida". Igualmente, mantiene el contacto con la que fue su familia política, con la que siempre se ha llevado estupendamente. Solo queda esperar y que el tiempo aclare si este gesto era la confirmación del principio de la segunda parte de su romance, que también comenzó ante los ojos del público en el extinto formato Mujeres Hombres y Viceversa en el año 2019.