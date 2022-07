Sandra Barneda no puede contener las lágrimas al terminar de grabar las nuevas temporadas de 'La isla de las tentaciones' La presentadora ha asegurado que ha sufrido 'muchísimo' durante el rodaje de las ediciones 5 y 6

Sandra Barneda ha terminado de grabar la quinta y la sexta temporada de La isla de las tentaciones, el reality que se graba en República Dominicana en el que varias parejas van a poner a prueba su amor. La presentadora, que ha grabado un vídeo en sus perfiles sociales para agradecer de nuevo esta oportunidad de ponerse al frente del formato, no ha podido evitar emocionarse al hablar de esta experiencia. "Hemos terminado de rodar la temporada 5 y 6 y estamos deseando enseñároslas. ¡Vais a flipar tanto como nosotros! ¡Próximamente!", ha escrito la conductora del espacio junto al emoticono de la serpiente y de una manzana. Pero además, la que fuera finalista del premio Planeta en 2020 ha reconocido el trabajo que ha supuesto este tiempo fuera de España y lejos de su familia: "Este es un momento de muchísima emoción para todo el mundo, me véis a mí pero en realidad es todo el equipo. Han sido... me emociono y todo... Han sido dos meses donde nos hemos dejado la piel", ha dicho entre lágrimas.

La presentadora además ha asegurado en el vídeo que "han salido dos súper temporadas", por las que tanto ella como sus compañeros lo han llegado a pasar mal. "Yo he sufrido muchísimo y el equipo también. Es un programa duro de grabar. Estoy como loca de que lo podáis ver, aquí se crea una gran familia. Gracias a toda la gente de La isla de las tentaciones, porque lo que veis en el programa no sería posible sin ellos", ha dicho muy emocionada Sandra a todos sus seguidores desde la playa de República Dominicana. Durante estos dos meses que la periodista ha estado grabando lejos de nuestro país, Sandra ha publicado varias imágenes con sus compañeros de formato y además ha tenido tiempo para reflexionar y hablar de sus sentimientos tras la ruptura con Nagore Robles.

El pasado febrero, un día después de San Valentín, Barneda y Nagore confirmaron su separación: "Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja. Tomamos caminos separados, pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra", escribieron en sus perfiles sociales. Así, y aunque ninguna de las dos se haya pronunciado sobre sus nuevas vidas sentimentales, Sandra ha aprovechado su estancia en República Dominicana para publicar varias reflexiones sobre cómo se encuentra tras la ruptura. "Volar. A veces siento que vuelvo a tener alas. La vida es bonita", ha escrito en una de las fotografías en las que la presentadora sale dándose un baño en el mar y sonriendo. Pero no solo eso, la periodista ha dejado unas palabras sobre el momento en el que se encuentra emocionalmente: "Encontrar tu paz. Más allá del ruido de los miedos. Más allá de los anhelos perdidos. Más allá de lo que fuiste y serás. Está tu paz".

A pesar de que en el terreno personal Sandra se encuentre en un momento de superación, lo cierto es que laboralmente la presentadora está triunfando. Además de haber terminado de rodar la temporada 5 y 6 del reality de parejas, el próximo 21 de septiembre estrenará su próxima novela, Las olas del tiempo perdido, una historia que según ella mismo describe traslada a los lectores a sus veranos de la niñez, "aquellos que creímos infinitos". "Un tiempo que nos recuerda la importancia de pertenecer, de volver a la tribu, de recuperar, siendo adultos, a los niños que fuimos", relata la escritora en sus perfiles sociales.