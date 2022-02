Sandra Barneda y Nagore Robles anuncian su ruptura

"El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil". Así comienza en el mensaje con el que Sandra Barneda y Nagore Robles han confirmado su separación. Las presentadoras han decidido hacer pública su ruptura un día después de San Valentín. "Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mútuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja. Tomamos caminos separados, pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra", han añadido en una comunicación conjunta. Por favor os pedimos respeto para ambas en este momento. Muchas gracias a todos", han finalizado.

Barneda, de 46 años, ha acompañado el texto con una foto en la que aparece con Nagore, de 39. En ella se las puede ver felices, mirándose a los ojos y sonriendo. Nagore, por su parte, también ha querido despedirse con un bonito recuerdo, otra imagen en la que salen de espaldas y de la mano contemplando el infinito.

El amor entre Sandra y Nagore surgió en 2017 en los platós de televisión cuando la primera presentaba El debate de Supervivientes y la segunda era una de las colaboradoras más reconocidas del programa. "Enamorarme de Nagore ha sido lo más fuerte que me ha pasado en mi vida. Imagínate, fue en El debate de Supervivientes", se sinceraba Barneda durante su episodio de Planeta Calleja. "Yo siempre he controlado mucho, pero fue como si me descorcharan. No me importaba nada… Y te ves en la tensión de un directo y tu cuerpo temblando cada vez que tenía que preguntarle y no puedes esconderlo. Eso hizo que me sintiera relajada. Y divirtiéndome por primera vez en mi vida", confesaba la presentadora ante la atenta mirada de Jesús Calleja.

A finales de 2019, decidieron tomarse un tiempo, pero tras una breve ruptura se reconciliaron y Nagore habló con Jesús Vázquez sobre el matrimonio. "¡Todavía no nos hemos casado, me lo tiene que pedir! La famosa y la guapa ahora es ella", dijo entre risas. Sandra, por su parte, aseguró en otra entrevista que no tenían planes de boda, pero que sería maravilloso. Ahora, sus caminos se separan, pero seguirán trabajando juntas en televisión, ya que Barneda es la presentadora de Secret Story, programa en el que colabora Nagore.

