Rupturas definitivas y segundas oportunidades: las parejas de 'La isla de las tentaciones 4' se ven seis meses después

Lloros, reproches, respuestas inesperadas y algún que otro final feliz fueron los ingredientes que los espectadores pudieron ver en la final de la cuarta edición de La isla de las tentaciones. Tras protagonizar cuatro intensas y emocionantes hogueras finales y una de confrontación, los diez concursantes lograron obtener muchas de las respuestas que necesitaban respecto al curso de sus relaciones sentimentales. Pero el reality no había terminado ahí, las parejas de esta temporada se han reecontrado seis meses después para terminar sus cuentas pendientes y decirse todo lo que se dejaron en el tintero durante su aventura en República Dominicana. Sandra Barneda ha sido de nuevo la gran anfitriona de este evento en el que muchos de ellos no se esperaban encontrar también a los tentadores, que han acudido al programa para dejar claro cómo se habían sentido e incluso para hacer alguna revelación.

Los primeros en acudir a esta cita seis meses después han sido Nico y Gal.a, que no se han puesto de acuerdo en nada de lo que sintieron durante la experiencia. De vuelta en España la pareja no retomó su relación amorosa, pero sí siguieron teniendo una amistad. Y tras reprocharse muchas cosas sobre cómo habían ocurrido estos meses, en los que no se han puesto de acuerdo sobre de quién es la perra que comparten, ambos han decidio poner fin a todo lo que les une. Además, mientras la concursante no ha continuado conociendo a Miguel, al que considera ahora su amigo, su exnovio sí sigue muy interesado en Miriam, una de las solteras con las que se dejó llevar. Eso sí, "sin tener nada serio por ahora".

En cuanto a Rosario y Álvaro, que rompieron su relación en República Dominicana, la participante ha confesado que sabe que es el amor de su vida, pero parece que no le ha perdonado sus deslealtades durante cuatro años. Ambos han intentado reprocharse sus actitudes en la aventura, pero no han podido reprimir sus sentimientos y han acabado llorando diciéndose todo lo que se quieren. "Te sigo viendo como la madre de mis hijos", ha dicho el participante, que ha contado que tuvo una última cita con su novia en Madrid en la que volvió a ilusionarse. Con la madre de Rosario en el reencuentro deseando que no se dieran una oportunidad, su ya exyerno ha confesado que no ha continuado viendo a Sabela, su tentadora, y su hija, que abandonó la experiencia con Suso, ha revelado que actualmente se encuentra sola.

Darío y Sandra tuvieron una hoguera de confrontación en la que pusieron punto y final a su relación tras descubrirse que ella había estado con otro chico una semana antes de entrar en el reality, pero también durante la experincia con Rubo, uno de los solteros. Después de la ruptura tuvieron una conversación en la que se contaron todo, incluso la concursante ha confesado que hubo una infidelidad más, pero decidieron darse una oportunidad. "Estoy en un periodo de aceptación, no vivimos juntos pero pasamos muchos momentos. La quiero mucho y ella está luchando por mí. No la guardo rencor pero todavía no me fio. Errores tenemos todos porque somos humanos, por eso he decidido darle una segunda oportunidad", ha dicho el participante.

La relación entre Alejandro y Tanía terminó en su última hoguera tras los continuos celos y comentarios tóxicos que el exconcursante de Gran hermano hacía sobre el comportamiento de su novia. Tras la decisión de ella de abandonar la experiencia sola, el que fuera mister España ha reconocido que las formas a veces le pierden y que se arrepentía de algunas cosas que había dicho. "Tengo mis arrebatos y soy un capullo, pero después pido perdón y estoy ahí", ha dicho el novio de la participante. Se dieron un tiempo tras La isla de las tentaciones, pero actualmente están juntos disfrutando de una nueva oportunidad. La sorpresa ha llegado de la mano de Stiven, el soltero con el que ella vivió la experiencia. "Ella te respetó en la isla, pero fuera no. Cuando vino a Madrid con una amiga quedé con ella y dimos un paso más en nuestra relación", ha confesado el soltero, al que Tania ha negado en todo momento y Alejandro no ha querido creer.

Josué y Zoe apostaron por su amor tras salir de La isla de las tentaciones 4 y todavía siguen juntos seis meses después, aunque su relación ha pasado por muchos altibajos. Tuvieron que arreglar muchas cosas que quedaron pendientes en la hoguera final, pero durante este tiempo los celos han crecido todavía más, algo que provocó muchas discusiones. Se llegaron a dar un tiempo, pero en esta nueva oportunidad han intentado cambiar y quieren casarse y formar una familia.

