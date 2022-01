Álvaro y su suegra se enfrentan tras ver las infidelidades de la pareja en 'La isla de las tentaciones'

Álvaro, novio de Rosario, ha recibido en La isla de las tentaciones a una persona con la que debía solucionar "un asunto pendiente". Para su sorpresa, el concursante ha descubierto que su suegra, Charo, era quien había acudido a República Dominicana para dejarle claro lo que piensa de él. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que verían juntos las infidelidades que la pareja ha protagonizado en esta experiencia. Tras las confesiones del participante en la que ha dicho que él ama a su chica por encima de todo, la desconfianza ha comenzado a surgir en la conversación cuando el joven ha contado que su novia ha sido la primera en ser desleal. "Por algo será. Estará cansada, digo yo. Es lo que hay. A lo mejor te lo has ganado", ha respondido la madre de Rosario, a la que Álvaro ha dicho que quiere con locura a pesar de que tenga que defender a su hija.

Sin todavía ver las imágenes, Charo ha reconocido que no se fía de su yerno porque siempre ha fallado él, pero ha explicado que se han llevado bien desde el principio. "Si trata bien a mi hija, me gusta, sino pues no", ha dicho tajante, añadiendo que durante cuatro años ha habido muchos momentos malos porque ha sido testigo del sufrimiento de Rosario. Tras ver los vídeos del concursante con Sabela, con la que ha dado un paso más en la relación, la suegra del concursante ha confesado que se lo esperaba, aunque ha sentido algo que se le removía por dentro: "Le gusta mucho la fiesta, y es normal, pero respetar a mi hija no la ha respetado", ha dicho Charo ante un Álvaro sorprendido porque su novia había hecho lo mismo que él con Suso y Simone.

Pero Charo, que se ha enterado de que su hija ha sido infiel con dos tentadores diferentes, no ha dado su brazo a torcer e incluso se ha alegrado de que su hija se lo esté pasando tan bien en el reality de Mediaset. "Pues olé por ella. Si le ha pagado con la misma moneda, pues lo siento, qué quieres te diga", ha respondido la suegra de Álvaro a Sandra Barneda, asegurando que siempre va a defender a su hija, incluso habiendo reconocido que no le han gustado alguna de las imágenes que ha protagonizado con los chicos en Villa Paraíso. "Ya era hora de que disfrutara. Estaba harta de llorar por los rincones. Me lo cuenta todo y tú no me tienes que decir cómo es ella", ha dicho muy enfadada la madre de Rosario a su yerno, que no entendía por qué él era el malo de la situación.

Pidiéndose respeto mutuamente, yerno y suegra han continuado enfrentados porque Charo ha intentado justificar a su hija por los errores que Álvaro había cometido en el pasado. "Nos perdonamos y empezamos una nueva vida. La que no me lo has perdonado eres tú", ha dicho el participante a la madre de su novia, quien cree que deben tener una conversación larga sobre todo lo que ha ocurrido en la pareja. "Si se perdonan, está claro que es bienvenido a la familia. Siempre lo hemos tratado bien, pero creo que mi hija debería irse sola para que se aclaren las ideas, será mejor para ella", ha dicho Charo mientras el participante ha reconocido que les ha querido mucho más que a sus propios padres. "Todo esto no está siendo fácil", ha dicho el joven entre lágrimas para despedir a su suegra.

