Una hoguera entre Darío y Sandra y una inesperada visita... la tensión en 'La isla de las tentaciones' crece

Cada vez son más los quebraderos de cabeza que La isla de las tentaciones da a sus participantes. Tras las primeras infidelidades, algunas rupturas anunciadas – como la de Nico y Gal.la después de que ambos hayan caído en la tentación y la ausencia de él en la hoguera de confrontación – y de haberse descubierto algunos secretos del pasado, aún pueden pasar cosas que los concursantes jamás hubieran imaginado. Es el caso de Álvaro que en el próximo programa recibirá la visita de Charo, la madre de su novia, quien descubrirá en directo las infidelidades de su hija y su yerno. Por otra parte, La isla de las tentaciones también ha avanzado la nueva hoguera de las chicas, en la que Sandra recibirá una penalización por haber mentido al programa, así como su confrontación con Darío que terminará en un misterioso abrazo.

La isla de las tentaciones descubrió una infidelidad del pasado de Sandra, de la cual Darío ya era consciente, y que no había desvelado a la organización. Será este el motivo por el que la concursante será penalizada y no podrá ver las imágenes de su novio en la próxima hoguera, sino que serán sus compañeras las que las descubran y se encarguen de retransmitirle lo que ha pasado. Además, este no será el único momento protagonizado por la pareja de Darío y Sandra en el próximo programa, ya que, se enfrentarán a una hoguera de confrontación después de que ella se diera un beso con Rubo, su soltero favorito de la isla. "No estoy nervioso, tengo claro que no me quiere", aparece diciendo Darío a Sandra Barneda en el avance. Sin embargo y lejos de cualquier discusión, lo que por el momento se ha visto sobre la hoguera de confrontación es que la pareja acabará abrazada y llorando mientras se lamentan por lo mal que lo han pasado, sin desvelarse si se darán o no una segunda oportunidad.

El resto de los acontecimientos de la hoguera de las chicas también serán intensos. Sobre todo para Tania que, cada vez está más decepcionada con Alejandro ha asegurado que no va a tolerar que siga hablando mal de ella; mientras que, contra todo pronóstico, Zoe estará encantada con las imágenes que verá de Josué.

Entre los puntos fuertes del próximo programa se encuentra la ya conocida entre los seguidores del reality como "la hoguera de la suegra". Charo, la madre de Rosario, irrumpirá por sorpresa al final de la cita con los chicos dispuesta a aclarar las cosas con Álvaro. "¿No te alegras de ver a la suegri?", le dice con ironía en el primer avance, mientras que el concursante, sin dar crédito a la presencia de la madre de su novia en República Dominica, reacciona riéndose sin parar por los nervios. Será en la nueva entrega de La isla de las tentaciones cuando se descubra cómo finaliza la visita de Charo, que defenderá la infidelidad de su hija frente a la de su yerno.

En lo que respecta a la última de las parejas de la edición, la formada por Nico y Gal.la, todo apunta a que la relación entre ellos está cada vez más rota, ya que, después de la infidelidad de él, ella decidió dar rienda suelta a su pasión con Miguel. Sin embargo y contra todo pronóstico, Nico comenzará a acordarse de su novia en la villa de los chicos, a pesar de que ha pasado la noche con dos chicas diferentes y de que se negó a asistir a la hoguera de confrontación que le pidió su pareja.

