Zoe recibe un castigo por saltarse las normas de 'La isla de las tentaciones 4'

La cuarta edición de La isla de las tentaciones continúa dando mucho de qué hablar. Hace unos días que Zoe dio un "susto de muerte" a Sandra Barneda cuando escapó de su villa para interrumpir la hoguera de los chicos, infringiendo las normas del reality porque quería hablar con su novio. Tras su falta grave en el concurso, el programa ha tomado medidas y le ha impuesto a la participante un castigo que deberá acatar durante el resto de semanas que permanezca en República Dominicana. "Como consecuencia por saltarte las normas no podrás ver imágenes de Josué hasta la hoguera final, pero sí que podrás oír todo lo sucedido en Villa Playa", ha dicho la presentadora ante la atenta mirada de todas las chicas. La que fuera concursante de Mujeres, Hombres y Viceversa ha aceptado la sanción y ha podido escuchar el primer audio de su chico en el que ha dicho que su relación le daba igual. "No entiendo por qué dice eso porque tengo entendido que no es así", ha señalado muy enfadada.

Zoe cree que su novio se está haciendo el duro con el resto de chicas de su villa y ha asegurado que le da pena porque creerse el hombre más rudo del mundo le está provocando que ella que lo pase mal. "Me estoy planteando mi relación", ha revelado la concursante. Además la marbellí de 22 años ha relatado que a su chico le gusta quedar bien con todo el mundo y que en realidad no le gusta de verdad ninguna soltera: "Lo hace por eso, pero no piensa en cómo me puede estar sentando a mí. Todos podemos jugar, el problema es que él piensa en él primero y luego en mí, y yo al revés", ha añadido, afirmando que eso es lo que tiene que cambiar.

Pero este castigo para Zoe no fue el primero para la pareja. En el mismo momento en que la concursante se coló en la hoguera de su novio, Sandra informó a Josué de que se quedaba sin ver imágenes de su chica en ese mismo instante, algo que el marbellí confesó que prefería. "Si yo en parte estoy aquí es para que ella confíe en mí", dijo el concursante. "No os ha hecho un favor a ninguno de los dos. Las normas están muy claras. Veremos qué pasa", contestó Sandra muy enfadada con lo ocurrido.

Pero no solo eso, aunque Jennifer fue la tentadora vetada por las chicas, el programa pensó un giro de guion que sorprendió a todos hace unos días. "La primera consecuencia es que me devuelva el collar. Además, vais a tener la cita juntos", dijo la presentadora a Josué sin que a él le hiciera ninguna gracia. "Me ha molestado que le quitasen el collar del veto porque realmente no me apetecía tener una cita con ella. En caso de poder haber elegido, habría elegido a Diriany", dijo el marbellí, indignado con el castigo que había recibido por culpa de su novia.

