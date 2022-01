Lester y Patri de 'La isla de las tentaciones'... ¡se casan! así ha sido el momento de la pedida

¡Lester y Patri se casan! Y es que la pareja de la segunda edición de La isla de las tentaciones ha dado uno de los pasos más importantes a su relación. El canario acudió al espacio televisivo para poner a prueba su largo noviazgo de más de diez años con Marta Peñate. Pero durante el concurso presentado por Sandra Barneda, la catalana se cruzó en sus vidas actuando de tentadora, surgiendo una rápida conexión entre los dos que hizo que saliesen juntos del programa. Año y medio después de la grabación del concurso, su amor no ha parado de crecer -a pesar de algún que otro altibajo- y los dos participantes de la isla, Patri y Lester, se han comprometido para sorpresa de muchos.

Ha sido la propia protagonista la que ha querido compartir con todos sus seguidores el momento tan especial en el que Lester le pedía la mano: "Amores, por fin os puedo contar algo muy importante para mi. No pensaba que mi viaje a Andorra iba a ser tan especial e inolvidable. Sí, nos casamos", ha anunciado la noticia la que fuera tentadora del concurso. En dos días, Patri ha dado todos los detalles de la romántica pedida de su novio. "¡Sí, quiero! Por fin ha llegado nuestro momento", ha expresado muy emocionada la canaria, mostrando el lujoso anillo que su pareja le regalaba. "Gracias Lester por elegir este anillo tan bonito y hacerme la persona más feliz del mundo", ha añadido. A lo que el canario le ha correspondido en la misma publicación con unas palabras llenas de mucho amor y sentimiento: "Te amo mi reina. Eres lo mejor que me ha pasado. Por una vida juntitos", ha escrito el concursante de La isla de las tentaciones.

El paraje elegido para pedirle matrimonio ha sido Andorra. Un destino lleno de naturaleza que la pareja había escogido para pasar unas vacaciones juntos antes de la Navidad y como último viaje de novios del año. Con toda la zona nevada, Lester ha hincado la rodilla para pedirle matrimonio a Patri, protagonizando una de las estampas navideñas más románticas del momento. El compromiso entre los dos ha tenido una buena acogida por parte de los seguidores de uno y otro. No obstante, la pareja también ha sido objeto de comentarios despectivos procedentes de aquellos que aún no se creen su relación. Aun así, Lester y Patri han decidido dar el paso y van a ir hasta el final. Por ahora, los comprometidos no han decidido el día de la boda todavía, por lo que habrá que esperar para ver la fecha que escoge la pareja.

Desde que Lester Duque y Patri Pérez Iglesias se conocieran en la Isla de las tentaciones, su amor ha ido en aumento con el paso del tiempo. Aunque también han tenido que anteponerse a las adversidades del noviazgo. Un aborto que anunciaron, ciertos conflictos entre los dos y la prueba de la pareja en La última tentación, multitud de momentos que han servido para que tanto él como ella estén seguros de dar el paso más importante en su relación con su futuro compromiso.

