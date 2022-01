Álvaro se sorprende al ver a su suegra aparecer en la hoguera de 'La isla de las tentaciones'

La infidelidad de Sandra o la cita a dos bandas de Nico han sido algunos de los momentos que han dejado sin palabras en el último programa de La isla de las tentaciones, aunque si ha ocurrido algo que nadie se hubiera esperado jamás, ha sido la llegada de la madre de una de las concursantes. Al finalizar la última hoguera de los chicos, Sandra Barneda comunicaba a Álvaro que debía quedarse para recibir a una persona con la que solucionaría "un asunto pendiente". Cuál ha sido la sorpresa del concursante cuando ha descubierto caminando por la playa, nada más y nada menos que, ¡a su suegra! "¿Te alegras de ver a la suegri o qué?", le dijo la madre de Rosario nada más aparecer para convertirse en la primera invitada ajena al programa a una hoguera.

Inicialmente, Álvaro estaba convencido de que iba a recibir la visita de su novia, de quien acababa de ver unas imágenes con las que descubría el coqueteo que tiene con dos tentadores de la villa: Suso y Simone, con el que ha tenido un acercamiento. Sin embargo el concursante no tuvo un cara a cara ni con Rosario, ni con ninguno de los solteros. Era Charo, la madre de su pareja, quien avanzaba lentamente por el pasillo de antorchas mientras Álvaro no daba crédito a lo que estaba pasando: "¡Ay mi madre! ¿Qué hace mi suegra aquí? Madre de Dios", exclamó una y otra vez el participante totalmente desconcertado.

Nada más verse se saludaron de forma cordial con dos besos y, tal y como avanzó el programa, Charo descubrirá directamente en la hoguera la realidad de lo que ha ocurrido entre Rosario y Álvaro en La isla de las tentaciones, donde los dos han sido desleales a su pareja. Además suegra y yerno también discutirán en el próximo programa ya que cuando Charo vea a Rosario con Simone su reacción será defender a su hija: "¡Que disfruten! Qué quieres que te diga", le dirá al aún novio de Rosario, quien responderá molesto: "Que disfrute, que disfrute, pero a mí me pierde".

Una llegada a República Dominicana que no ha estado libre de anécdotas ya que, como compartía Sandra Barneda en el plató del programa, Charo estuvo a punto de no llegar a tiempo a la hoguera porque se perdió en el aeropuerto. "Ese viaje, ese viaje, qué atrevida. Pensábamos que no llegabas… Decíamos '¡Que la suegra no está!' Que es real, que no llegaba…", ha recordado la presentadora entre risas antes de informar de que en aquel momento Charo no tenía ni idea de qué había ocurrido durante las grabaciones, ni con qué se iba a encontrar. Pese a todo, la madre de Rosario ha calificado la experiencia como "muy bonita". "Qué bien que hemos hecho tú y yo haciendo que no nos conocemos", ha añadido Sandra Barneda, que ya se había encontrado con la suegra de Álvaro semanas atrás en los debates, en los que ambas han tenido que disimular.

