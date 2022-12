'La isla de las tentaciones 5': Javi, a punto de abandonar tras ver las confesiones de Claudia a Álvaro

Después de que Sandra Barneda convocase la primera hoguera de emergencia de la historia de La isla de las tentaciones, Javier ha tenido el privilegio de ver imágenes en directo de su novia durante diez minutos. Acompañado por Sandra Barneda, que no ha podido evitar emocionarse de nuevo al escuchar las palabras del concursante, el novio de Claudia ha escuchado lo atraída que ella se siente por Álvaro y lo decepcionada que está con él, unas palabras a las que Javi a reaccionado diciendo que quería abandonar la aventura. "Me voy. Lo que le ha dicho me duele mucho más que un beso. Veo que pierdo a mi chica. Tiene muchas dudas que yo le puedo aclarar en cinco minutos. Está confundida, yo sé que él no le gusta. Me quiero ir porque estoy en una posición muy fastidiada. Nunca la había visto tan desilusionada conmigo", ha dicho entre lágrimas.

VER GALERÍA

Todas las veces que a Sandra Barneda le pudo la emoción en 'La isla de las tentaciones'

Muy triste con la situación que se ha encontrado entre Álvaro y Claudia, Javi también ha confesado el miedo que tiene de perder a su novia y Sandra Barneda ha tenido que abrazarlo para intentar consolarle. "Me estás partiendo", ha dicho la presentdora. Además, Ana y Cristian han decido darse una última oportunidad. La concursante quiso volver a España y romper con su chico, pero finalmente ha querido darle un voto de confianza y continuar la aventura en República Dominicana, donde cada uno ha vuelto a su villa para demostrar que pueden continuar con su relación sin que nadie se interponga. "Estoy muy decepcionada y va a ser difícil olvidar todo lo que he visto. Quiero ver a ver hasta dónde puedes llegar. Como me falles más... Ya puedes cortar el rollo. Aquí he conocido a una Ana que no había visto y que me encanta, porque dependía de él. No sé si seré capaz de perdonarle, tiene que cambiar mucho su actitud. Aprende a valorarme", ha dicho ella a su novio, que ha confesado estar "arrepentido".

"Estoy dolido porque he visto a mi novia muy mal. Quiero volver a mi villa para demostrarle que de verdad puede confiar en mí", ha dicho Cristian, que tiene muy claro que no volverá a caer en la tentación en lo que queda de aventura. Mientras tanto, Laura ha continuado dejándose llevar con Adrián y Claudia ha confesado lo mucho que le gusta Álvaro, con quien quiere seguir viendo qué puede pasar. "He dormido dos noches con Adri y cada vez estoy más a gusto pero después me arrepiento porque pienso en las reacciones que puede tener mi chico", ha dicho la novia de Mario, que ha discutido con su compañero Andreu durante una de las fiestas. "Se está viendo sobrepasado por la experiencia, no aguanta las bromas y lo paga conmigo", ha dicho el participante sobre el novio de Paola. "Tengo miedo porque estoy sintiendo más de lo que me imaginaba. Llevaba una temporaba apagada, triste y necesitaba vida. Álvaro me hace reír, disfrutar y no pensar en nada. Javi los últimos meses no me ha hecho sentir así", ha dicho Claudia sobre su soltero y su pareja.

VER GALERÍA

Durante la noche, Samuel se ha dejado llevar por primera vez con Elena y Mario ha vuelto a besarse con Valeria. Pero no han sido los únicos. En Villa Paraíso se han cumplido los peores deseos de Javi, ya que finalmente Claudia ha dado un paso más con su soltero y se han dado su primer beso. "He pensado por primera vez en mí en mucho tiempo y por eso ha pasado que ha tenido que pasar", ha dicho la participante, que ha reconocido que ha sido la única vez que ha sido infiel en toda su vida a su pareja. "Me he fallado y le he fallado a él. No tenía que haberlo hecho así. No se lo merece", ha añadido en la hoguera entre lágrimas.