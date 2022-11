'La isla de las tentaciones 5': de la patada de Mario al atril al abrazo de Sandra Barneda a Samuel

Después de los lloros de Tania en plató de La isla de las tentaciones al ver cómo Samuel se emocionaba con sus imágenes, los enfrentamientos de Mario con las compañeras de su novia y los besos de Cristian con María los Ángeles, los concursantes se siguen dejando llevar en sus respectivas villas. "Con Hugo ahora mismo siento cariño, pero por la situación. Me encanta estar con él aunque a veces necesite mi espacio. Estoy muy a gusto con él", ha dicho la novia de Samuel tras besarse con el que fuera tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa. "A Valeria le estoy empezado a poner algunos límites porque para empezar algo con alguien primero tengo que cerrar algunos capítulos de mi vida", ha comentado Mario sobre la relación que tiene con su soltera, con quien desde el principio ha tenido mucho feeling.

Después del acercamiento entre Samuel y Jessica, el novio de Tania ha reconocido que por primera vez en toda la experiencia ha empezado a pensar en él mismo y no todo el rato en su chica, algo que le ha gustado "mucho". "He tenido una tentación real pero me he contenido", ha reconocido el concursante. Mientras tanto, Laura ha continuado conociendo a Adrián y además ha explicado que ha confiado en su chico, pero ha asegurado también que debe dejar de responsabilizarse por cosas que están fuera de su alcance (en el caso de que Mario le sea infiel). Además, Claudia, que estaba desterrada con Álvaro, ha cambiado de actitud y ha expresado las ganas que tiene de vivir la aventura sin estar condicionada por las tristezas de Javi, que en el anterior programa se escapó de su villa para verla. "A partir de ahora voy a ser yo", ha comentado.

"Espero que Cristian haya echado el freno con María de los Ángeles porque de no ser así me puede perder para siempre", ha dicho Ana sobre su pareja. Ya en la hoguera de los chicos, Javi ha sido expulsado y castigado sin ver imágenes por su escapada a Villa Paraíso, y Mario se ha enfadado mucho al ver a Laura y Adrián jugando con un hielo, lo que ha provocado que el concursante diera una patada al atril que tenía la tablet del programa. "No voy a tolerar este tipo de comportamientos. Estoy esperando una disculpa", ha dicho Sandra Barneda, muy sorprendida con lo ocurrido. "Perdón. Lo siento de verdad, pero no puedo ver cómo hace estas cosas. Era lo único que no tenía que hacer, lo hablamos antes de venir...", ha reconocido el concursante a la presentadora.

A pesar de que Javi no ha podido ver sus imágenes, sus compañeros sí han tenido la oportunidad de hacerlo para contárselo después. Lo que no se esperaban eran ver tanta complicidad entre Álvaro y ella, algo que creen que va a "destrozar" a su compañero de aventuras. "No sé cómo le vamos a decir esto. Va a acabar con él", ha dicho Samuel tras ver cómo la novia de su compañero confesaba que quería besar a su soltero. Quien ha vuelto a derrumbarse en la hoguera al ver a su novia ha sido Samuel, que no entiende qué ha hecho mal para que su chica se esté dejando llevar con Hugo. "No entiendo nada, yo solo quiero estar con ella. Por mucho que la quiera y me duela perderla tengo que pensar en mí", ha dicho el concursante entre lágrimas. "Necesito ver a mi madre. Siempre me va a apoyar y ha sufrido mucho por mi culpa. Necesito que me abrace. Me duele mucho porque no me he portado bien con ella", ha añadido con la voz entrecortada. Tras verle tan roto, Sandra Barneda no ha dudado en consolar al participante, al que ha llamado para abrazarle y darle ánimos. "Sé fuerte", ha dicho la presentadora.