'La isla de las tentaciones 5' avanza cómo Mario se entera de la infidelidad de Laura

Después de la llegada de Álvaro Boix, que fue pareja de Rosario Matew y exparticipante de la cuarta edición de La isla de las tentaciones, Laura confesó que había sido infiel a su novio con el tentador durante una noche en Alicante, algo que Mario ha asegurado que no sabía. Tras ver las imágenes en la hoguera, Sandra Barneda ha preguntado al concursante si se estaba enterando en directo de que su chica le había engañado y su respuesta ha sido muy clara: "Sí".

El licenciado en ADE y Administración y Finanzas ha asegurado a la presentadora que justo ha visto lo que no quería ver de su novia durante su experiencia en República Dominicana, a pesar de que crea que no ella no tiene tanto feeling con su soltero como el que él tiene con su tentadora. "Creo que no se atraen tanto como Valeria y yo y por eso me da miedo que ella empiece a actuar por quedar un poco por encima de mí. ¡Qué falsa y qué mala, siempre con sus 'peros'", ha dicho el participante.

"No quiero a una chica así a mi lado. Creo que no se ha reído así de mí nadie en mi vida", ha confesado Mario muy enfadado, sin saber todavía que Laura había pedido una hoguera de confrontación para darle y pedirle explicaciones. De hecho, la concursante preferiría no haber dado ningún paso con Adrián y por eso necesita hablar con su novio: "Estoy arrepentida de los besos porque me dejo llevar y a lo mejor él no cruza esa línea, entonces siento que le estoy dando la razón", dijo a la presentadora, a quien también le aseguró que no necesitaba ver los vídeos de su novio porque quiere preguntarle mirándole a los ojos si la quiere o no.

Después de esta hoguera, Sandra ha acudido a la villa de los chicos para comunicar a Mario la decisión de Laura, algo que le ha sorprendido muchísimo. "No me lo esperaba. No entiendo nada porque la veo disfrutar y ahora se me cae todo lo que pensaba. Creía que le daba un poco igual nuestra relación. No sé lo que querrá decirme porque esta chica es que me descoloca, pero creo que puede ser que me quiera dar explicaciones por lo de Álvaro y porque habrá visto cosas mías que no le han gustado. Me da mucho miedo perderla", ha confesado el concursante, descolocado con la petición de su chica.

Una pareja sorpresa

Además, Cristian y Ana han llegado a República Dominicana para revolucionar la edición, aunque la confesión sobre cómo se conocieron es lo que ha dejado a todos boquiabiertos. "Entramos en La isla de las tentaciones porque soy muy desconfiada. No confío en él", ha dicho la nueva concursante. "Sabe cosas de mi pasado. Yo estuve casado cuando la conocí y al poquito me divorcié. Tenemos pocas broncas pero las que tenemos son muy fuertes", ha añadido el participante, que además ha contado que tienen planes de futuro juntos si todo sale bien después de la aventura.