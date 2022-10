'La isla de las tentaciones 5': del arrepentimiento de Mario a la llegada de una nueva pareja, Cristian y Ana

Después de que Laura confesara su infidelidad con Álvaro Boix, que fue pareja de Rosario Matew y exparticipante de la cuarta edición de La isla de las tentaciones, antes de entrar al concurso, el siguiente en caer en la tentación ha sido Mario, que se ha dejado llevar con Valeria. Después de muchas caricias y con el aviso de que se iba a arrepentir después, el concursante ha besado a su tentadora en la piscina, aunque rápidamente ha salido del agua y se ha ido a dormir muy pensativo porque cree que no debería haber dado ese paso. "No nos ha visto nadie", ha dicho ella entre risas, segundos antes de que el novio de Laura se fuera a su habitación. "Soy muy impulsivo y eso ha hecho que me apetezca besarla. Me preocupa haber hecho daño a mi chica porque es una de las personas más importantes que tengo. Las cosas no se hacen así. Se lo prometí a ella y a mí mismo", ha dicho Mario muy arrepentido.

"Me estoy quejando de cosas y ahora las estoy haciendo yo. No, no puede ser. Valeria me gusta, obviamente, pero no le quería hacer daño a Laura", ha continudo diciendo Mario sobre su novia, que también ha reconocido que no quiere seguir conociendo a su soltero para no hacer daño a su chico. "Me da miedo seguir adelante con Adrián porque pienso que mi novio puede cambiar su actitud en la villa. Y no quiero ser yo la que siga avanzando", ha dicho la participante de La isla de las tentaciones. Sin embargo, a pesar de sus palabras, durante la siguiente fiesta ha vuelto a besar al tentador. "Te gusta complicarme", le ha dicho la concurante a Adrián.

Además, Laura también ha podido limar asperas con Álvaro, ya que tras su llegada y posterior confesión habían estado distantes. La concursante ha explicado al soltero que ha elegido estar con Adrían porque es muy atento y cariñoso con ella, todo lo contrario que su novio Mario. "Me he desahogado un montón. Álvaro es más un amigo que una tentación. Ahora me siento muy cómoda con él dentro de la villa", ha dicho la concursante tras haber revelado que hace mes y medio tuvieron un encuentro en una fiesta de Alicante en la que ya fue desleal a su novio. Además, Mario también ha querido aclarar a Valeria que ella no es la única soltera de la villa. "Eres la que más me gusta, pero tengo mi novia y no quiero que las otras chicas piensen que tú y yo tenemos algo porque no es así", ha dicho el concursante, que se ha interesado también por Carmen.

Mientras tanto, Tania y Hugo continúan conociéndose y prodigándose cariño. El tentador le ha regalado una camiseta morada, que ella se ha puesto rápidamente, y han tenido largas conversaciones tumbados en el sofá en las que han reconocido lo mucho que se gustan. "Me da mucha tranquilidad, pero pienso en mi pareja y no sé ni lo que siento. Es complicado. No hay sentimientos aún, pero me hace reír y estoy muy a gusto", ha dicho la participante sobre el soltero.

Ya en la segunda hoguera, Claudia se ha enfadado por no ver que Javi disfrute de la experiencia; Sara se ha derrumbado al escuchar decir a Manu que no la ama; Tania ha asegurado que Samu se comporta diferente que cuando está con ella; Paola se ha indignado al ver que Andreu disfruta de la aventura y Laura ha pedido una hoguera de confrontación con Mario. Además, Cristian y Ana, una nueva pareja, han llegado a República Dominicana para quedarse. Eso sí, entre las concursantes tienen que decidir quién de ellas, junto a su novio, abandona el reality y dejan su lugar a los recién llegados.