Todas las veces que a Sandra Barneda le pudo la emoción en 'La isla de las tentaciones' La presentadora ha demostrado que es una persona muy sensible

Sandra Barneda ha demostrado ser una de las presentadoras más sensibles de la televisión. Hace unos días, en el último progama de La isla de las tentaciones, no puedo contener las lágrimas escuchando las palabras de uno de los concursantes e hizo unas emotivas declaraciones. "Todos hemos vivido esto, ¿me oyes? Todos nos hemos roto por amor y no pasa nada. Tienes que ser valiente porque ser valiente también es demostrar que en el amor te puedes romper", dijo la que fuera finalista del Premio Planeta en 2020.

Sandra Barneda se emociona al hablar de su separación de Nagore Robles

Pero esta no ha sido la única vez que Sandra no ha podido evitar emocionarse y limpiarse el rostro en el programa grabado en República Dominicana. En la pasada edición, en la que Alejandro Nieto fue con su novia Tania Medina, Barneda rompió a llorar al ver al ganador de Supervivientes 2022 derrumbado por su pareja. "Esto es muy duro. Perdonadme chicos", dijo llorando. Tras las imágenes emitidas en las que tuvo que parar la grabación para poder recomponerse, Sandra explicó a todos los espectadores que La isla de las tentaciones es un formato real donde no se engaña a nadie. "Es un programa muy complicado y cuando la gente dice que falseamos, es que es imposible. Los chicos lo pasan muy mal y yo lo paso mal con ellos", ha reconocido Barneda, que ha protagonizado más momentos parecidos en el reality de Telecinco.

Al presentar la temporada cinco (la que actualmente está en emisión) y la seis, la presentadora explicó entre lágrimas lo que supone estar tanto tiempo grabando con las emociones a flor de piel: "Yo he sufrido muchísimo y el equipo también. Es un programa duro de grabar. Estoy como loca de que lo podáis ver, aquí se crea una gran familia. Este es un momento de muchísima emoción para todo el mundo, me véis a mí pero en realidad es todo el equipo. Han sido... me emociono y todo... Han sido dos meses donde lo hemos dado todo".

Sandra Barneda no puede contener las lágrimas al terminar de grabar las nuevas temporadas de 'La isla de las tentaciones'

Durante la cuarta temporada, Sandra tampoco pudo contener sus lágrimas cuando Hugo, uno de los chicos de Villa Playa, no pudo evitar emocionarse al abrir su corazón y explicar todo lo que sentía por su novia, Lara. Fueron precisamente las palabras del concursante gallego las que consiguieron que la presentadora rompiera a llorar sin poder remediarlo, empatizando totalmente con él. Pero no fue la única vez que la que fuera presentadora de Hable con ellas se emocionaba con esta pareja, ya que en una de las hogueras, cuando el participante confesó que se había dado cuenta de lo enamorado que estaba, la periodista estuvo a punto de derrumbarse. De hecho, el brillo de sus ojos la delató y sus palabras de apoyo y consuelo se escucharon entrecortadas.

Además, en la primera entrevista que Christofer, concursante de la primera edición que se hizo viral por su "¡Estefanía!", concedió su primera entrevista (en la que dijo que había pasado en el concurso los peores días de su vida), Sandra demostró que es una persona muy sensible y que estas rupturas e infidelidades le afectan mucho. "Yo soy fácil de emocionar, también tengo que decirlo, pero me parece que te equivoques o no, él ha hablado desde su verdad, ha hablado desde el corazón", dijo Barneda con lágrimas en los ojos.