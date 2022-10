Sandra Barneda se derrumba 'por amor' en 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda ha vivido uno de los momentos más emotivos de su paso por La isla de las tentaciones. Mientras uno de los concursantes, Samu, le ha explicado entre lágrimas lo mucho que echa de menos a su novia, Claudia, y el miedo que tiene de perderla para siempre por culpa de esta aventura, la presentadora no ha podido controlar su emoción mientras ha intentado consolarle. "Todos hemos vivido esto, ¿me oyes? Todos nos hemos roto por amor y no pasa nada. Tienes que ser valiente porque ser valiente también es demostrar que en el amor te puedes romper", ha dicho la comunicadora, que rompió su relación con Nagores Robles el pasado febrero, limpiándose las lágrimas de su rostro y tratando de controlar sus sentimientos.

Además, tras la llegada de Ana y Cristian, la nueva pareja que ha llegado a República Dominicana para revolucionar la quinta edición de La isla de las tentaciones, las concursantes han tenido elegir quién de ellas junto a su novio debía abandonar la aventura y regregar a España sin terminar el reality. "Me llevo mucho de vosotras, sobre todo de ti Paola", ha dicho Sara tras saber que sus compañeras han decidido que ella sea quien deje el concurso. "Me alegro mucho de haberlas conocido a todas. Os quiero mucho y nos veremos pronto. Estoy orgullosa de mi paso por la isla aunque haya sido breve. Me he podido expresar como realmente soy y entiendo lo que han escogido todas las chicas porque este no es mi lugar", ha añadido la participante mientras abandonaba la hoguera.

Minutos después de la decisión de las chicas, Sara se ha reencontrado con Manu, que se ha quedado sin palabras al enterarse de que tenían que dejar La isla de las tentaciones. Con algún que otro reproche pero con muchas ganas de estar juntos, la participante ha dicho a su novio que le dolía haber escuchado que dijera a las tentadoras que solo la quería pero no la amaba, algo que él ha respondido con sinceridad: "Ya sabe que yo la quiero muchísmo y quiero estar junto a ella pero creo que sus sentimientos son más fuertes que los que siento yo hacia ella. Todavía estamos conociéndonos, entre comillas". Además, la concursante se ha enterado de que su novio fue infiel a su anterior pareja, algo que él no le había contado y que no le ha gustado saber. "No me importa tu pasado, solo lo que hagas a partir de cuando estés conmigo, pero no me escondas cosas", ha dicho la concursante. "No te lo dije porque me daba miedo. Fue un error pero decidí callármelo. Estaba en otro momento de mi vida y a día de hoy no lo haría", ha contestado él.

Ya en la hoguera de confrontación de Laura y Mario, el concursante ha explicado a su novia que lo que más le había dolido era enterarse de la infidelidad de ella fuera del programa con Álvaro, pero ella ha asegurado que su chico ya lo sabía y que además él también había estado con otra amiga especial. "¿Qué yo lo sabía? Sabía que habías estado con él, pero no que os hubieráis ido a dormir juntos. ¿Y que yo te he sido a ti infiel? ¿Te estás riendo de mí? ¡A mí no me vas a dejar por mentiroso! Lo que haces por salvarte...", ha dicho el licenciado en ADE muy asombrado con las palabras de su novia.

Sin entender por qué estaba diciendo esas cosas que él no había hecho, Laura ha continuado afirmando que sus comportamientos siempre son por culpa de su chico y Mario no ha querido seguir tolerando más ese tipo de comentarios sobre su relación. "Me voy. Me voy de esta isla. Es una sinvergüenza", ha dicho el concursante mientras abandonaba muy enfadado la hoguera. "No entiendo por qué le da vergüenza que la gente se entere que me había perdonado. Me dijo que no lo contara porque no quería que pensaran que era un pelele", ha sentenciado ella.