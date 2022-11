Sandra Barneda convoca la primera 'hoguera de emergencia' tras el intento de abandono de Ana

Ana y Cristian fue la última pareja en entrar en la quinta edición de La isla de las tentaciones, pero su llegada no ha dejado a nadie indiferente. Tras varios días en las villas disfrutando de sus compañeros, de las solteras, de las fiestas y de la piscina, el novio de la concursante se ha dejado llevar con María los Ángeles, algo que ha provocado el abandono de su pareja de la hoguera y del programa. Con las maletas en la mano, los solteros han intentado convencer a la participante de que se quedara y la han tranquilizado, pero sin mucho éxito. "Me voy. Esto no lo aguanto. He visto las imágenes y ha dormido con ella. He apostado por él", ha dicho Ana entre lágrimas. Ha sido entonces cuando Sandra Barneda ha acudido a la villa a las 3 de la mañana para intentar calmar la situación: "Cálmate. ¿Dónde quieres ir a estas horas?, ha preguntado la presentadora.

'La isla de las tentaciones 5': de la patada de Mario al atril al abrazo de Sandra Barneda a Samuel

Sin parar de llorar y muy nerviosa, Ana le ha explicado a Sandra que quería volver a España porque sentía que no pintaba nada, que se había lllevado una decepción muy grande y que aunque sabía que iba a ver cosas que no le iban a gustar no se esperaba que su novio diera un paso más con la soltera. "Ahora no te puedes ir a tu casa. Esto es muy complicado. Estás aquí para saber si es la persona correcta o no. Piensa en ti, si te vas así te vas a arrepentir. Tienes que calmarte. Tranquila, hoy no duermes en la villa pero quiero que te lo pienses. Voy a convocar una hoguera de emergencia con Cristian. No tienes por qué acudir, será tu decisión. Si no vas La isla de las tentaciones terminará para los dos", ha dicho la presentadora.

"No me lo merezco. Él sabía que yo no iba a aguantar estas cosas. Me ha engañado. No me ha querido todo este tiempo. Es un sinvergüenza. No me quiere. No quiero verle la cara porque él no se ha acordado de la mía. Me voy a Murcia y le digo a mi madre el novio que tenía...", ha expresado entre lágrimas Ana. Así, Sandra ha acudido a la villa de los chicos para contarles que por primera vez en la historia se estaba convocando una hoguera de emergencia, un momento que les ha dejado a todos descolocados. "Me he dejado llevar y lo he sentido así. Me arrepiento por cómo lo he hecho pero no por lo que ha sido. Tengo miedo y estoy confuso. Me he dado cuenta de que la quiero más de lo que pensaba", ha dicho Cristian al enterarse que su novia no estaba bien.

VER GALERÍA

"Te recuerdo que esto no es una hoguera de confrontación. Ella no quiere verse contigo ni hablar. Esto lo he convocado yo", ha dicho Sandra a Cristian al llegar en la hoguera de emergencia. "He venido a ponerme a prueba y me he dejado llevar. Solo me he besado con alguna chica. Entiendo que esté mal pero he sabido frenar", ha respondido el concursante, que ha confesado que se siente "ahogado" con su novia porque le ata demasiado "en corto". "Eres un sinvergüenza. No te has acordado nada de mí. Has venido a lavar tu imagen porque tu me decías que yo estaba loca. Estoy cansada de callarme y he llorado mucho. No me has valorado nada y no te creo nada. Has perdido una chica que te quiere, una casa que hemos hecho entre los dos y un perro", ha dicho ella en su enfrentamiento.

Asombrada con las explicaciones que le estaba dando Cristian, Ana ha tenido muy claro que no se cree las palabras de arrepentimiento de su novio y ha asegurado que si hubiera sido ella la infiel está seguro de que no tendría perdón. "Entramos por ti y me he llevado una decepción. No sabes lo que tenías en casa. He llorado mucho en esta relación y le he puesto a él antes que a mí. Si de verdad me quisieras no hubieras hecho nada", ha dicho la concursante, que ha tenido claro que no le va a perdonar nunca.

VER GALERÍA

Todas las veces que a Sandra Barneda le pudo la emoción en 'La isla de las tentaciones'

Por otra parte, Javi, que fue expulsado de su hoguera por haberse escapado a ver a Claudia, ha podido escuchar por boca de sus compañeros lo que ocurría en las imágenes que había de su novia. "Álvaro le pregunta si le ha apetecido besarle en algún momento y ella dice que sí. Y que si no sale contigo, él va a estar ahí. Se veía que estaban a gusto. Se ve cómo entran a una habitación. También le ha dicho que pensaba que nunca le iba a gustar nadie en esta experiencia y como que ahora sí", ha dicho Mario ante la pregunta de Javi: "¿Crees que la he perdido?". Además, los concursantes del reality han podido leer las cartas que escribieron al comienzo de la edición, analizando así en qué punto se encuentra sus relaciones y en qué cosas han cambiado. Un momento muy emotivo y revelador para todos ellos.