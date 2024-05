Guillermo de Inglaterra habla de la evolución de Kate Middleton y del último 'enfado' de sus hijos

Las apariciones públicas del príncipe Guillermo son escasas desde que Kate Middleton anunció a finales de marzo que padece cáncer y se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Aunque mucho más reducida que un tiempo atrás, la agenda del heredero al trono sigue activa y le ha llevado esta semana hasta el condado Cornualles, donde ha visitado este viernes las Islas Sorlingas. En este exótico destino ha dado novedades sobre la salud de su esposa y también ha hecho un simpático comentario sobre sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis de Gales, a los que vimos por última vez públicamente el día de Navidad.

El príncipe de Gales ha llegado a las Islas Sorlingas en un banco llamado The Pegasus en el que ondeaba la bandera del duque de Cornualles, título que también ostenta. Nada más atracar en el puerto marítimo de St Mary, en medio de una gran expectación, ha visitado una cafetería llamada On the Quay en la que ha sido atendido por dos camareros llamados Joely Dearman y Zachariah Fox a los que ha preguntado por los productos más vendidos. Le han dicho que son las empanadas y, encantado por su aroma, ha comprado cinco para llevarse a casa y degustarlas en familia.

Al salir del establecimiento, donde aguardaban numerosos curiosos de todas las edades, ha comentado la gran suerte que ha tenido de que esta visita esté acompañada por un agradable clima que incluso le ha permitido darse un baño en el mar (con traje de neopreno). Además, ha comentado divertido el 'enfado' que tienen su mujer y sus hijos por haber visitado sin ellos este paraíso: "Mi familia está muy molesta porque estoy aquí sin ellos. Los niños me matarán si no vuelvo a casa esta tarde".

Tras reunirse en el puerto con representantes de empresas locales, ha continuado su recorrido en el Hospital Comunitario de St. Mary, donde ha explicado que la princesa de Gales se encuentra "bien" en medio de este proceso que afronta con optimismo. Ella misma contaba que se siente fortalecida cada día "al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu". También reconocía que, después del "shock" de su diagnóstico, contar con el apoyo de Guillermo de Inglaterra es "una gran fuente de consuelo y tranquilidad".

El hijo mayor de Carlos III ha conocido a los sanitarios y pacientes además de participar en las obras de ampliación del hospital. El recorrido lo ha hecho junto a Tracy Smith, encargada de la administración del centro sanitario que ha detallado en Daily Mail la conversación que han mantenido. "Le pregunté cómo estaba la princesa Kate y cómo estaban los niños y dije que esperaba que disfrutaran de algún tiempo aquí durante el verano. Dijo que le gustaría mucho que eso pudiera suceder".

Cabe recordar que, durante su infancia, el príncipe Guillermo disfrutó de varias estancias en Tresco (perteneciente a las Islas Sorlingas) junto a sus padres, Carlos III y Diana de Gales, y su hermano pequeño, el príncipe Harry. Ahora que tiene su propia familia, también ha seguido la tradición de visitar esta zona con su mujer y sus hijos.