¡Sorpresa! Diana Gómez, protagonista de 'Valeria', está embarazada

Diana Gómez, más conocida como Valeria por su papel en la exitosa serie de Netflix, está embarazada de siete meses. La actriz ha confirmado la feliz noticia en la entrega de los Premios Conde Nast Traveler 2021, celebrada en Madrid, al posar así ante los fotógrafos. Con un vestido negro y una gran sonrisa, la intérprete catalana presumió de curvas premamá y no dudó en acariciar su tripita para demostrar la ilusión que siente por el bebé que está en camino. Las otras protagonistas de Valeria (Teresa Riot (Nerea), Silma López (Lola) y Paula Malia (Carmen) también están muy contentas y no dudaron en hacerse una foto con la futura mamá durante el evento.

Diana Gómez comparte su vida con el periodista Roger Escapa, director del programa El Suplement, de Catalunya Ràdio. La pareja lleva con gran discreción su historia de amor, pero no se esconde. A finales de agosto, acudieron juntos a la XVI edición de los premios La Alcazaba, de Ávila, donde Diana fue premiada por su papel en Valeria. "Vengo acompañada de mi pareja y hasta aquí puedo leer", dijo la intérprete entre risas. Y respondió así a la pregunta de si tenían planes de formar una familia. "No lo sé, a día de hoy ojalá, pero yo que sé, la vida da muchas vueltas. Ahora estamos muy bien y felices. A vivir el presente que es lo que toca".

La actriz, de 32 años, tiene una trayectoria muy brillante en teatro, cine y televisión, pero no ha sido hasta ahora cuando su popularidad se ha disparado tras dar vida en la pequeña pantalla a Valeria, la protagonista de las novelas de Elisabet Benavent. "No pensaba que fuéramos a tener este éxito tan brutal", reconoció. "La primera temporada de Valeria se estrenó en pleno confinamiento y mucha gente la vio. La segunda se estrenó en verano y yo no pensaba que la fuera a ver tanta gente. Estoy muy feliz y muy contenta", añadió.

¡Los fans de Valeria están de enhorabuena! Netflix ha confirmado que la serie tendrá una tercera y última temporada presumiblemente en 2022. ¿Qué pasará en los nuevos episodios? Todavía no se ha adelantado nada, pero es de esperar que las historias de sus protagonistas encuentren su final.

