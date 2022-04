Eddie Redmayne relata la decepción de sus hijos al descubrir la verdad sobre sus 'poderes mágicos'

Eddie Redmayne, que estrena este viernes en los cines Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore, ha contado lo que sus hijos sintieron al enterarse de que su padre no tenía las mismas habilidades mágicas que su personaje en la ficción del universo de Harry Potter. El intérprete de 40 años, que tiene un niño, Luke, de 4 años. y una niña, Iris, de 5, con su mujer, Hannah Bagshawe, ha recordado dos momentos en los que los pequeños se sintieron decepcionados y le dijeron que no les había convencido su papel como el mago Newt Scamander. "Este año hubo un instante en el que sentí que como padre, alguien que se había puesto en la piel de un ser mágico en varias películas, podía intentar ganar puntos, así que le regalé a Iris mi varita. Lo cual pensé que era bastante emocionante, pero ella dijo: 'Está bien, gracias papá'", ha contado el actor en Live with Kelly and Ryan, añadiendo que horas más tarde volvió y la niña le había puesto una estrella de papel de aluminio en la punta. "Ahora sí es una varita de verdad", le dijo a su progenitor, que ha asegurado que se quedó perplejo.

VER GALERÍA

Una carta de amor, un error viral y la escena más incómoda de Emma Watson: los secretos del especial de 'Harry Potter'

El actor también ha contado que ha tenido problemas para explicar si tenía poderes en vida real cuando su hijo pequeño le preguntó. "Tienes ese tipo de dilema moral, ¿le miento? Me encuentro parado sin saber que decir y Luke pregunta: '¿Eres mago o no lo eres'", ha expresado Redmayne, afirmando que le contestó que sí que lo era y que además hizo algún truco con una moneda, "el único que sabía hacer". "Entonces mi hijo me espetó directamente que ese no es era el tipo de cosas que podía hacer en el tráiler de Animales fantásticos. 'Ahí puedes hacer que las cosas exploten'. Se lo contó a sus amigos en la escuela y me pidieron que hiciera algunas de las cosas, así que le decepcioné un poco", ha contado el intérprete.

Tras la primera y la segunda parte del nuevo universo de Harry Potter, Eddie estrena Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore, la tercera entrega de la saga basada en los libros de J.K Rowling sobre las aventuras del mago Newt Scamander, al que encarna el actor. Durante el final del filme anterior, los espectadores se quedaron con la duda de la supuesta pertenencia de Credence (Ezra Miller) a la familia Dumbledore y el pacto de sangre entre el mago y el malvado Grindelwald que les impedía enfrentarse entre ellos. Pero la mayor incógnita para todos era la sustitución del intérprete encargado de ponerse en la piel de Gellert Grindelwald, el malvado que había estado hasta entonces interpretado por Johnny Depp.

VER GALERÍA

Tom Felton, Malfoy en la saga Harry Potter, se desploma durante un evento y es trasladado al hospital

Tras la decisión de la productora de cambiar a Depp del elenco por las acusaciones de maltrato a su exmujer, el nuevo actor que ha cogido este testigo es Mads Mikkelsen, conocido por sus papeles en La Caza, Otra ronda, Hannibal, Casino Royale o Rogue One. Así, los espectadores podrán ver la celebración de las elecciones para elegir al nuevo líder del mundo mágico, donde Albus Dumbledore (Jude Law) se aprovechará para mandar a su equipo de magos para paralizar cualquier avance del lado tenebroso y la verdadera relación del que será director de Hogwarts con su archienemigo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.