Ben Savage, Cory en 'Yo y el mundo', empieza el año comprometiéndose ¡y presentándose a las elecciones!

Sigue los pasos de otros actores que han probado suerte en la política: Ben Savage, de 42 años, que saltó a la fama en los 90 con la serie Yo y el mundo, se presenta a las elecciones del Congreso de Estados Unidos. Ya tiene experiencia política desde el año 2003, puesto que cuando terminó la ficción de Disney Channel y en lo más alto de su carrera decidió tomarse un descanso para empezar la carrera de Políticas en la Universidad de Standford. Llegó a hacer unas prácticas con el entonces senador Arlen Specter, y más recientemente en el ayuntamiento de West Hollywood, para el que hizo una extensa campaña el otoño pasado.

Según publican los medios estadounidenses, Ben Savage ya ha presentado los papeles necesarios para sustituir a Adam Schiff en el distrito número 30 de California, y podría seguir los pasos de otros intérpretes como Arnold Schwarzenegger o Ronald Reagan. Además, el actor continúa su carrera ante las cámaras porque en 2022 formó parte de la película Girl in the Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez y dos años antes también de la comedia romántica Love, Lights, Hanukkah!. Además, también ha tenido papeles episódicos en series tan conocidas como Homeland, Mentes criminales o The Leftovers. Su último gran papel fue en el spin off de Yo y el mundo, que se estrenó en 2014 en Disney Channel con gran parte del elenco original de la ficción con la que saltó a la fama, se llamaba Riley y el mundo y seguía a la familia formada por Cory y Topanga.

No contento con la noticia del nuevo paso en su carrera política, Ben Savage también ha decidido dar comienzo a una nueva etapa en su vida personal: ¡se ha comprometido! "Lo mejor está por venir", escribía Bel actor (y quizás futuro congresista) tras dar a conocer la noticia con un comunicado. En la imagen posa junto a su novia, ahora prometida, Tessa Angermeier, que luce un enorme anillo de diamantes en la mano izquierda. La pareja comenzó a salir en 2018, y aunque han preferido mantener su relación de manera muy priada, no es raro verles juntos en algunas publicaciones del intérprete.

Precisamente Danielle Fishel, la que interpretara a Topanga en Yo y el mundo, se casaba en 2018 en una ceremonia a la que acudían algunos compañeros de la serie como el propio Cory o Will Friedle, que daba vida a Eric Matthews.La actriz se casó con el guionista y productor Jensen Karp tras haberse prometido ese mismo mes de marzo, y era su segunda boda después de haberse divorciado dos años antes de Tim Belushko, a quien había conocido en la universidad. El equipo de la ficción continúa teniendo muy buena relación, aunque hayan pasado casi 20 años desde el comienzo de la serie, por lo que no sería raro que también estuvieran en la boda de Ben y Tessa.