Quién es Naomi Asensi, la concursante revelación de 'La isla de las tentaciones 6'

Naomi Asensi se ha convertido en la concursante revelación de la sexta edición de La isla de las tentaciones por sus enfados contra su novio, Adrián Blanch, y sus reacciones al conocer a las tentadoras que pondrán a prueba su relación. Nacida en Valencia, las frases de la concursante, como la imitación que hizo de "se vienen curvas" de una de las solteras, se han hecho virales en redes sociales, donde es muy activa y bromea con el cambio físico que ha protagonizado durante los últimos dos años. Ha entrado al reality de Telecinco con su chico (aunque no se sabe si seguirán juntos tras las grabaciones), con el que lleva dos años y con el que demás tiene muchos planes de futuro. "Una noche soñé que nos besábamos, dejamos a nuestras parejas y dimos el paso. Queremos tener hijos y formar una familia", dijo en su presentación.

Amante de los tatuajes, en sus instantáneas se ve cómo su pelo ha cambiado mucho desde 2017, cuando todavía eran tendencia las mechas californianas, ya que las llevaba en rosa. Después decidió cortarse la melena y desde entonces siempre la peina con la raya al centro y ha pasado de un castaño claro al negro oscuro que luce en la actualidad, aunque ha probado con el azul eléctrico o el morado de forma puntual. Con mucha personalidad y carácter, la participante ha asegurado que al arriesgarse a acudir al reality República Dominicana no la iba a aguantar ni su madre, pero ha confesado que lamayoría de los mensajes de apoyo que reciben son de cariño y apoyo. "Si no fuera por esas palabras estaría debajo de una manta y no saldría en tres meses", ha dicho a sus seguidores.

La participante además la única de todas las ediciones de La isla de las tentaciones que lleva gafas, casi siempre de modelos muy grandes y de pasta gorda. Y aunque ahora se enorgullece de llevarlas, Naomi ha reconocido en sus perfiles sociales que cuando era pequeña "tenía complejo". "Hice el casting con ellas, desde el programa me preguntaron si las llevaba siempre y yo afirmé, pues las llevo desde que me levanto hasta que me acuesto, porque no puedo llevar lentillas. Entre otras cosas, tengo 800 problemas de vista y de pequeña me operaron de estrabismo", explicó también.

Aficionada a los viajes, los retoques estéticos, la gastronomía, el deporte y los animales (tal y como muestra en las fotografías que publica en su perfil), Naomi es recepcionista de hotel, tiene un chihuahua, "Stitch", le encanta bailar y las redes sociales son su pasión. Además, Asensi tiene muy claro lo que significa una historia de amor para ella y no duda en mostrar sus enfados y celos cuando algo no le gusta, un temperamento que ya ha dejado salir en los primeros programas del reality.