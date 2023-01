'La isla de las tentaciones 5' vive su gala más lacrimógena con el perdón de Tania y Samuel

La quinta edición de La isla de las tentaciones ha puesto su broche de oro con una gala final en la que han participado todos los concursantes, un programa muy emotivo en el que incluso Sandra Barneda no ha podido contener las lágrimas. Tras el último reencuentro tres meses después de haber grabado el reality en República Dominicana, las parejas, la mayoría de ellas separadas y con sus vidas rehechas, han podido cerrar sus heridas y poner punto y final a una de las etapas más importantes de sus vidas. Samu y Tania, que parecían haber terminado como amigos, no han podido evitar tener un tenso enfrentamiento en el plató del debate, donde han ido pasando por el enfado, los reproches y la reconciliación. "¿Quieres acabar así? Me tienes quemada, sé que lo hice mal y te he pedido mil veces perdón, sé que me equivoque", ha explicado la participante.

VER GALERÍA

Rupturas definitivas, nuevos amores y una proposición: así están las parejas de 'La isla de las tentaciones' 3 meses después

"Te he dado todo, nunca te he sido infiel. He estado siempre contigo, no me he separado nunca de ti. Ojalá volver atrás y estar contigo, pero no puedo y tú tampoco puedes. Lo hemos intentado mucho, pero sabes que lo has hecho muy mal fuera", ha continuado diciendo Claudia, a lo que Samu ha contestado diciendo que ella ha sido la persona más importante de su vida aunque tiene mucho rencor acumulado. Pero a pesar de la disputa, ambos han querido quedarse con lo bueno y entre lágrimas han terminado con un emocionante abrazo. "Te voy a querer toda mi vida porque como me he enamorado de ti no me he enamorado de nadie. Pienso mucho en ti, aunque me haga el duro", ha dicho Samuel.

También entre lágrimas, Claudia ha pedido perdón a su exnovio y ha asegurado que le había dolido mucho verle con esa actitud. Pero no solo eso, la concursante ha confesado que el propósito de ambos fue salir bien e irse a vivir juntos, algo que finalmente no salió como esperaban "Me quedo con lo bueno. Eres la persona a la que más he amado. Espero más adelante podamos llevarnos bien, aunque sea saber de ti y que estás bien", ha revelado ella mientras todo el plató no ha podido evitar emocionarse, siendo uno de los momentos más emotivos de toda la historia del programa. Además, Paola ha pedido perdón a Andreu por su celosa actitud durante la experiencia y él se lo ha agradecido con una sorpresa que nadie esperaba: cantando en directo un tema que ha compuesto para ella.

VER GALERÍA

Sandra Barneda confiesa qué hace el equipo de 'La isla de las tentaciones' antes de las hogueras finales

Ana y Cristian también han podido verse de nuevo y tras el tenso reencuentro que tuvieron en la gala anterior, el concursante ha reconocido todas sus mentiras. "Me has engañado todo el paso, realmente tú no me querías y no estabas enamorado, pero el daño que me has hecho no me lo merecía", ha dicho la murciana ante las disculpas de su expareja. "No te quería como yo pensaba y es verdad todo lo que dices. Tú sabes bien que salía de una relación muy mala y en vez de sanarme yo me eché novia y esas consecuencias las han pagado las parejas con las que he estado y está mal. Te pido perdón a ti y a todas las chicas a las que he hecho daño", ha dicho el concursante.

Claudia y Javi han cerrado también uno de los capítulos más duros de toda su vida. Después de destapar algunas mentiras del concursante, como que tenía tres años más de los que decía, la pareja ha podido pedir disculpas y dejar atrás el rencor que han vivido durante las últimas semanas. "Hasta hace una semana si hubiera vuelto con él, pero no se puede. Hay muchas cosas por el medio que no", ha explicado la influencer. "Lo he vivido todo tan rápido, tan nuevo, que no he gestionado bien. Siempre he sido el que he ido detrás. Yo a ti ya no te hago feliz y después de todo no creo que lo volvamos a ser. Lo más honesto por mi parte es que encuentres lo que buscas y sabes que yo no te lo voy a dar. Me cuesta mucho decirte adiós y una parte de mi se apaga. Te quiero mucho y en un futuro espero que nos podamos llevar bien", ha confesado el participante para poner punto y final a su relación.