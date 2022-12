Rupturas definitivas, nuevos amores y una proposición: así están las parejas de 'La isla de las tentaciones' 3 meses después

Tras su experiencia en República Dominicana, las parejas de la quinta edición de La isla de las tentaciones se han enfrentado a un programa especial en el que han revelado en qué punto se encuentran sus relaciones tres meses después de terminar el reality. Con Sandra Barneda como mediadora, Sara y Manu, que fueron los primeros en abandonar la aventura porque no se terminaban de acostumbrar a los tentadores, han anunciado que ya no están juntos. "A los dos días de llegar vino a mi casa con lágrimas en los ojos y me dijo que era la mujer de su vida, pero que necesitaba tiempo para pensar en su futuro. Le dije que en el amor no necesita tiempo, se necesita determinación, y que cogiese sus cosas y se fuera. Me dijo que al día siguiente hablábamos y no supe más", ha contado la participante con lágrimas en los ojos.

"Las rupturas necesitan un adiós. No te has despedido y yo le estuve llorando meses a un fantasma. Me has condenado a una tristeza que no me merezco", ha dicho Sara, indignada con Manu. Por su parte, el concursante ha sorprendido a Barneda cuando ha contado que está conociendo a otra persona de La isla de las tentaciones, la tentadora Carmen Saavedra. "Empecé a hablar con ella tres semanas después. Bajé en las fiestas de Málaga porque necesitaba desconectar. Allí empezó algo. Estamos hablando, conociéndonos", ha desvelado el concursante. Además, Samuel y Tania también han protagonizado un fuerte enfrentamiento al reencontrarse. La pareja llevaba más de dos años juntos cuando llegaron al programa, pero al verse de nuevo han confesado que han roto y retomado su relación en varias ocasiones.

Tania retomó el contacto con Hugo, su tentador, y juntos estuvieron "súper bien" en Cádiz. Sin embargo, la noche del cumpleaños de la concursante salió a celebrarlo con sus amigos y volvió con Samu: "Quería arreglar las cosas, le dije a Hugo la verdad, que se me había removido todo y me entendió, me dijo que iba a estar ahí y que me iba a equivocar… y me equivoqué", ha dicho la concursante, que ha vuelto a reprochar el comportamiento a su ex hasta que finalmente se han despedido entre lágrimas y abrazos para siempre. "Te quiero mucho, los dos nos hemos equivocado y de verdad que te deseo lo mejor, quiero que esto se quede aquí", ha dicho el.

Mario y Laura, que abandonaron La isla de las tentaciones por separado (porque él tomo esa decisión) han rehecho sus vidas. Así, la concursante, que dio un paso más en su relación con Adrián cuando su pareja no quiso regresar a España con ella, ha contado que después de mantener el contacto que había tenido de manera intermitente con su ex, ahora es otro quien ocupa su corazón: "He encontrado a una persona con la que me siento súper bien. Yo salí de allí muy negada y la realidad es que no. Me he dado cuenta de que no pasa nada. No se es la misma persona con uno que con otro. Estoy muy feliz", ha confesado. Por su parte, el concursante sigue soltero y ha revelado que no volvió a tener relación con Valeria, la soltera con la que cayó en la tentación. "Aunque muramos el uno por el otro, a veces el amor no lo es todo y ella y yo no podemos estar juntos", ha dicho Mario sobre su ex.

Ana y Cristian, que decidieron darse una oportunidad en su regreso a nuestro país aunque ella decidió abandonar el programa sola, también han protagonizado una fuerte y tensa disputa en la que se han destapado las mentiras del concursante. A pesar de que se reconciliaron, María de los Ángeles, la soltera con la que él cayó en la tentación, ha contado que en el transcurso de República Dominicana a España se besaron en varias ocasiones y que durante un viaje a Marbella también se vieron. "Eres un pedazo de mentiroso. Me vuelves a mentir en mi cara. Me ve cara de imbécil. Sé sincero, que creo que me lo merezco. Eres un caradura, solo sabes decir mentiras por tu boca", ha dicho la murciana muy enfadada y entre lágrimas, dejando claro además que fue Cristian que quien a la vuelta de la experiencia decidió romper. "Me quedé… Después de todo me dejó él", ha añadido.

Paola y Andreu es la única pareja que permanece unida tras la aventura en República Dominicana. Más enamorados que nunca, los dos se han enfrentado a Cristina, la tentadora con la que mejor congenió el concursante, pero ambos han demostrado que no hay nada que los separe. De hecho, el participante, que acaba de publicar su primer single, le ha propuesta a su enamorada irse a vivir juntos, algo que llevaban deseando mucho tiempo y que ella ha aceptado inmediatamente: "Claro que sí, mi amor. Para mí esto significa muchísimo. Yo quería construir una vida con él y que él no diera el paso a mí siempre me ha generado un poco de inseguridad", ha dicho.

Quienes han vivido un desagradable momento han sido Javi y Claudia, que aunque se fueran juntos de la isla con "la última oportunidad", han sorprendido a todos con su ruptura definitiva. La concursante además ha revelado entre lágrimas que su chico le fue infiel, algo que él ha negado tajantemente. "Me ha destrozado. Me ha engañado mucho, muchísimo. No he visto a persona más mala en mi vida. Eres un sinvergüenza", ha dicho ella muy endadada. "Eres tú la sinvergüenza, después de un año y medio que tú digas esto… Es mentira. Tienes muy poca vergüenza. No te creo, tus lágrimas ya no me las creo. Hasta hace tres días iba a venir aquí contigo de la mano", contestado el participante, que ha añadido que aunque no le guste verla llorar es una "barbaridad" que diga que él la ha engañado.

