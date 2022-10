Laura Casabela, la concursante con más frentes abiertos en 'La isla de las tentaciones 5'

Después de ver en la hoguera unas imágenes de Mario bañándose en la piscina con Valeria, una de las tentadoras de La isla de las tentaciones, Laura se fue muy triste y enfadada con su novio, pero al llegar a su villa olvidó su malestar refugiándose con Adrián, el soltero con el que más está conectando en el reality de República Dominicana. "Me ha hecho perder un año y medio de mi vida. Me arrepiento de todo el tiempo que he pasado con él. Es un sinvergüenza. No entiendo nada de lo que está haciendo. No sé si lo hace por rencor, pero todo está fuera de lugar", dijo sobre su chico minutos antes de que se diera su primer beso con el tentador. "No sé si lo he hecho bien o mal, pero es lo que me ha nacido", dijo después de dar este paso que podría dinamitar su relación de año y medio con el licenciado en ADE y Administración y Finanzas.

Tras confesar a sus compañeras de concurso lo que había pasado con el soltero, algo que le "apetecía" y que era "importante" para ella, Laura quiso tener una conversación con Adrián para que no creyera que ese paso que habían dado juntos en el jardín había sido por despecho. "No quiero que pienses que te he dado un beso después de haber visto las imágenes, lo he hecho porque he querido", le explicó. "Quiero pensar que lo has hecho porque realmente quieres. Ayer estuvimos muy bien en las hamacas. Me quedé con ganas de más", contestó él con una gran sonrisa. Pero además, la novia de Mario aseguró minutos después que este beso iba provocar que su chico se atreviera a caer en la tentación. "Ahora va a tener motivos para hacerlo también. Va a ir de indignado", dijo.

Días después Laura además reconoció que Adrián es el chico que más le ha atraído desde el primer día, pero recordar su amor por Mario le provocaba tener una "lucha interna" que no le dejaba continuar dejándose llevar con el soltero. Pero por si fueran pocas sus preocupaciones, la concursante tuvo que enfrentarse a la llegada de un nuevo tentador, Álvaro Boix, el que fuera pareja de Rosario Matew y exparticipante de la cuarta edición de La isla de las tentaciones, quien confesó que se habían conocido mes y medio antes de comenzar esta aventura del formato de Telecinco en una fiesta en Alicante con más amigos, dando a entender además que habían tenido algo más.

"Nos conocemos de un día de fiesta con una amiga en Alicante donde estuvimos todos tomando algo", comentó Laura a Sandra Barneda. Pero tras sus palabras, la concursante se quedó boquiabierta y sin decir nada al escuchar las explicaciones de Álvaro, que ahondó en el encuentro. "Nuestros amigos se fueron a dormir y nosotros detrás de ellos. A dormir... ¿A solo dormir?", preguntó el tentador mientras sonreía. Unas declaraciones que dejarían al descubierto que la novia de Mario ya le fue infiel antes de entrar al concurso de Mediaset.