El desliz de Laura, nuevo tentador VIP y Samu, destrozado por Tania: todo sobre 'La isla las tentaciones'

Tras la decepción de Javi en su primera hoguera de La isla de las tentaciones, los chicos han continuado viendo imágenes de sus novias en Villa Playa mientras disfrutaban de las fiestas y la piscina. Celos, miedos y confesiones han sido algunas de las reacciones y emociones de los concursantes, aunque ninguno de ellos ha visto nada que pudiera hacerles daño. Eso sí, Samuel ha explicado que lo único que teme durante esta aventura de República Dominicana no es que Tania conecte con algunos de los solteros sino que salga de esta experiencia sin él. "No quiero perderla y veo que puede avanzar con Hugo. Creo que le gusta. La quiero de verdad y no encontraría a otra igual", ha dicho el participante entre lágrimas mientras sus compañeros intentaban anirmalo. "Nunca he sentido por nadie lo que siento por ella. Nunca había sufrido tanto", ha continuado diciendo a Sandra Barneda mientras se limpiaba el rosto.

Durante la hoguera de las chicas, Sara ha confesado que se le está haciendo muy difícil la convivencia en la isla y por eso cree que no ha conectado con ninguno de los solteros. "Es que en mi corazón solo hay hueco para Manu", ha dicho entre lágrimas antes de ver las imágenes de su novio. "Nunca le he dicho 'te amo', y eso me duele", ha añadido. Mientras Claudia se ha quedado sin ver ningún vídeo de Javi, Paola no ha podido contener su tristeza al ver que Andreu ha conectado con una de las solteras. "Pensé que él era mi persona. ¡Dijo que no le iba a cantar a ninguna y lo ha hecho!", ha dicho la concursante llorando desconsoladamente porque no se esperaba que su pareja estuviera tan bien en su villa. Quien peor lo ha pasado ha sido Laura, que no se pudo despedir de Mario porque él estaba enfadado y no le ha gustado el comportamiento que ha visto de su chico con una de las solteras. "Qué vergüenza. No me gusta nada verlo así porque es lo mismo que hace cada vez que salimos de fiesta", ha dicho.

"Me ha hecho perder un año y medio de mi vida. Me arrepiento de todo el tiempo que he pasado con él. Es un sinvergüenza. No entiendo nada de lo que está haciendo. No sé si lo hace por rencor, pero todo está fuera de lugar", ha añadido Laura al ver a Mario en la piscina. Tras las hogueras, la concursante ha llegado a casa muy triste, pero pronto ha olvidado su malestar refugiándose en Adrián, con quien se ha dado su primer beso. "No sé si lo he hecho bien o mal, pero es lo que me ha nacido", ha dicho después de dar ese paso con el soltero. "No quiero que pienses que te he dado un beso después de haber visto las imágenes, lo he hecho porque he querido", le ha explicado.

Después de eliminar a tres solteros, las concursantes han recibido a un nuevo tentador VIP, Álvaro Boix, el que fuera pareja de Rosario Matew y exparticipante de la cuarta edición de La isla de las tentaciones. "He venido a ver si me enamoro y consigo lo que perdí aquí. Conozco a Laura", ha confesado al llegar a República Dominica, explicando después que hace un mes y medio se conoceron en una fiesta en Alicante y que tuvieron algo más que una amistad (por que la concursante habría sido desleal a su novio).