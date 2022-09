'La isla de las tentaciones': de las lágrimas de Andreu y Sara a la tristeza de Javi con Claudia

Después de las presentaciones de los solteros y las solteras y la despedida de las parejas, los concursantes de la quinta edición de La isla de las tentaciones han comenzado a disfrutar de las primeras fiestas, encuentros y bailes en la piscina. Entrados en materia del programa, Sandra Barneda ha reunido de urgencia a los chicos para enseñarles lo que estaban haciendo sus parejas en los primeros días de experiencia. Así, la presentadora ha mostrado las primeras imágenes comprometidas y Andreu ha sido el que más preocupado estaba tras ver cómo Paola le pedía a su tentador favorito que fuera al jacuzzi con ella. "No puedo reprocharle nada, porque quiero que se lo pase bien, pensaba que estaba aclimatándose, como yo, pero ella ha sido mucho más rápida. Estaba muy tranquilo, pero ahora estoy nublado. Era muy fuerte lo que teníamos", ha reconocido el participante.

VER GALERÍA

'La isla de las tentaciones 5': conoce a todas las parejas, los solteros y las novedades de la edición

Como en cada temporada, La isla de las tentaciones ha demostrado que no está todo visto y que tienen sorpresas para asombrar al público y a los concursantes. Si en la pasada gala las parejas pudieron conocer a las personas que pondrán a prueba su relación, las chicas han recibido a su tentador VIP: Hugo Paz, que ha confesado que tuvo una relación durante unas semanas con Claudia (quien fuera su tronista en Mujeres, Hombres y Viceversa), la novia de Javi. Pero las chicas no han sido las únicas con nuevo soltero, los participantes también han dado la bienvenida a Carmen, una granadina que va en busca del amor y que se ha interesado por Mario y Andreu. "Ellos son mi prototipo", ha confesado a Sandra Barneda mientras se presentaba.

Durante una de las pool party que han celebrado en las villas de República Dominicana, Sara no ha podido contener las lágrimas y ha abandonado llorando a sus compañeras, quienes se divertían con los solteros, porque se sentía "agobiada". Pero mientras el resto de las chicas han intentado apoyarla para que no se sintiera mal, la novia de Manu ha confesado que allí se siente desubicada. "Yo aquí no encajo", ha dicho limpiándose el rostro. Además, se han comenzado a ver los primeros acercamientos entre varios solteros y solteras con los concursantes: Mario ha tonteado con Valeria, Tania ha conectado con Hugo y Andreu ha confesado que le va a dar todas las citas a Cristina.

VER GALERÍA

Hugo Paz, el nuevo tentador VIP de 'La isla de las Tentaciones' con un amplio pasado televisivo y amoroso

Además, Javi ha sido el primero en estrenar la hoguera de esta edición con las imágenes de su novia Claudia. Y a pesar de que ha empezado diciendo que todo lo que estaba viendo no era importante para su relación porque le parecía que ella solo se lo estaba pasando bien, finalmente ha confesado que su cabeza le iba "a 3000" porque nunca había visto a su pareja comportarse así con otros chicos. "Verla bailar no me molesta, es normal. Lo que sí es que se deje dar besos en el cuello. Nunca la había visto así. Me descolocan este tipo de juegos. Quiero esperar, igual para ella no significa nada. A mí me duele. Me voy a quedar tranquilo y voy a vivir la experincia, pero es un revés porque no pensaba que podría pasar algo. Estoy triste. Si me hace daño se apagaría algo dentro de mí y noto que ya se apaga", ha confesado el concursante muy emocionado.