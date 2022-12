'La isla de las tentaciones 5': así han sido las sorprendentes hogueras finales, con algún final feliz

Tania y Samuel, que cayeron en la tentación con Hugo y Elena, se han reencontrado en la hoguera final y se han reprochado sus respectivos comportamientos en República Dominicana. Entre gritos y lloros, el concursante ha dicho que quería irse de La isla de las tentaciones con su novia, pero ella ha preferido regresar a España sola. "Después de ver las imágenes no podemos seguir, creo que no está enamorado. Tengo que pensar en mí. Lo siento. Me vas a tener siempre", ha dicho la concursante, que ha asegurado que su soltero le ha ofrecido las cosas que le faltaban en su relación. "Me voy sin el amor de mi vida", ha dicho él. Tras su hoguera final, Ana y Cristian han podido decirse todo lo que pensaban tras el desliz de él con María de los Ángeles que provocó la primera hoguera de emergencia de la historia del programa.

Muy enfadada con Cristian, Ana ha llegado a la hoguera final indignada con la actitud que ha tenido su novio después de que se vieran en la hoguera de emergencia, donde el concursante prometió que se había equivocado y que iba a cambiar. "No aguanto que me diga que va a cortar el rollo y que me valora y luego siga igual con ella", ha dicho la murciana, que no se ha creído ninguna de las excusas que le ha dicho su chico. Intentando justicarse continuamente, el participante ha intentado decir que ambos se han comportado mal y que lo único distinto ha sido que él sí se ha besado con una soltera, pero Sandra Barneda le ha hecho ver que había una "diferencia considerable" y que no llevaba razón. "Le quiero mucho, pero me ha decepcionado. No me puedes echar nada en cara. Necesito este tiempo para mí", ha dicho ella, que ha decidido irse sola de La isla de las tentaciones (al contrario que él, ya que sí quería continuar con su pareja).

Laura y Mario, que tuvieron una hoguera de confrontación tras los besos de ella con Adrián, han vuelto a verse y a reprocharse su actitud en República Dominicana, pero el tema que más han hablado ha sido la infidelidad con Álvaro Boix que la concursante cometió antes de entrar al programa. "No me has respetado en toda la experiencia. Te quiero mucho, lo que no sé es si estoy enamorado. Siempre me quieres dejar mal", ha dicho el concursante, que se ha arrepentido de haberse besado con las solteras. "Sabías que había estado con Álvaro, te lo conté", ha puntualizado la participante, asegurando que su novio sí sabía que tuvo una cita con el tentador de la anterior edición. Justificaciones, confesiones, cariños... ninguno ha dado su brazo a torcer hasta el último momento, cuando Laura ha asegurado que quería volver a España con él. "Dudo de nuestra relación. Tenemos la mochila muy cargada. Pero te quiero y te quiero tener siempre en mi vida. Por eso creo que es mejor irme solo", ha respondido él, que ha querido terminar bien con su ex. "Si te arrepientes no me busques", ha contestado ella.

Paola y Andreu han sido quienes menos han disfrutado de la experiencia. El concursante ha estado preocupado por su novia a diario, perro ella ha estado enfadada con cada imagen que veía, a pesar de que jamás su chico ha hecho nada con ninguna soltera. "He estado hecho polvo. Pensé que te perdía", ha dicho él, que no entendía los celos infundados de su novia. Tras ver los vídeos, el concursante ha intentado hacer entender a su chica que no llevaba razón y que no ha conectado con nadie, pero ella ha continuado reprochándole su actitud sin razón. Finalmente, ambos se han derrumbado y llorando se han dicho todo lo que se quieren. "Es el amor de mi vida", ha dicho ella, dejando claro que se iban juntos de República Dominicana.

Javi y Claudia han sido los últimos en verse en la hoguera, la más lacrimógena de la noche. El concursante, que no ha podido evitar derrumbarse ante su novia, le ha dicho que no ha entendido por qué ha besado a Álvaro y ha expresado lo enamorado que está de ella. "Me da mucha pena haberle hecho daño. No te lo mereces", ha dicho ella, avergonzada con su actitud y reconociendo que no sabe qué le ha pasado. "No me arrepiento del beso, sí de haberlo hecho habiendo tenido pareja porque hice lo que sentía", ha continuado diciendo. Sin parar de llorar e intentando juisticar que hubiera caído en la tentación, la participante ha asegurado que no se quieren bien y que lo que quiere es que se exprese. "La miro y se me olvida todo porque es el amor de mi vida. Quiero demostrarle que puedo cambiar y que he entendido todo", ha dicho él entre lágrimas minutos antes de que Claudia también dijera que se quería ir con él. "Es la última oportunidad", ha concluido.