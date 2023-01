Descubre a las nuevas parejas de 'La isla de las tentaciones 6'

Tras una edición llena de angustias, rutpturas definitivas y algún final feliz, la sexta temporada de La isla de las tentaciones se estrenará próximamente con nuevas parejas que ya han puesto rumbo a República Dominicana para vivir una experiencia en la que convivirán con solteros y solteras que les invitarán a caer en la tentación. Tras la aventura, en la que estarán de fiesta, disfrutarán de sorprendentes citas y donde las luces de la tentación volverán a ser protagonistas, los concursantes se reencontrarán en la hoguera final, en la que tendrán que responder a una importante decisión: ¿cómo quieren volver a España?, ¿juntos, separados, o de la mano de un nuevo amor? mientras Sandra Barneda vuelve a ser la encargada de desvelar lo que pasa en el reality.

En esta sexta entrega, las nuevas parejas prometen muchas emociones y momentos sorprendes. Por ejemplo, Lydia y Manuel, que van desde Benidorm a República Dominicana y llevan dos años juntos, se conocieron por redes sociales cuando el joven la escribió para reírse de una pizza con piña que ella se iba a comer. "Lo que pasa es que había un problema, yo tenía novia. He sido infiel a mi anterior pareja pero ahora nunca me lo he planteado porque es incomparable", ha dicho el concursante, que tendrá que ponerse a prueba con todas las solteras que acudan a esta experiencia. Junto a ellos también participan Álex y Marina, que llevan un año juntos y son de Madrid. La pareja acude a La isla de las tentaciones porque los celos de ella "no son normales". "Lo que más me gusta de él es cuando dormimos juntos porque es cuando no discutimos. Es cuando mejor estoy. Le cojo el móvil cuando está dormido y se lo ojeo", ha reconocido la participante en su vídeo de presentación.

Naomi y Adrián eran solo amigos. Sin embargo, un sueño de ella lo cambió todo. La concursante abrazó a Morfeo y sintió que el chico debía conventirse en su novio, algo que ocurrió poco después. "Los dos dejamos a nuestras parejas y dimos el paso. Queremos tener hijos, formar una familia...", ha dicho la concursante, a lo que su chico ha añadido que si salen de la experiencia juntos y reforzados también habrá boda. Alejandro y Laura también llegan a La isla de las tentaciones con una maleta cargada de reproches. Tras conocerse en el certamen de Míster España, donde surgió la chispa, la pareja comenzó su historia de amor, aunque ambos han confesado que en su relación hay desconfianza. Ella tenía novio durante en el concurso, pero se presenta a esta aventurá porque él nunca le contó que se había besado con otra durante el certamen. ¿Lograran no caer en la tentación?

Por último, David y Elena (de Albacete y Castellón), que también se conocieron a través de sus redes sociales, acuden a la isla para reforzar su relación, aunque ambos confían mucho el uno en el otro. Tras vivir un flechazo, aunque han reconocido que tenían miedo de que no fueran igual de guapos en persona que en las fotos, la pareja no cree que ninguno pueda caer en la tentación. Apodados por sí mismos como Barbie y Ken, creen que son un ejemplo de pareja idílica y están preparados para demostrarlo. "Espero que le pongan un guapo porque no va a cambiar a un Ken por un cualquiera", ha dicho el participante tras dos años juntos.