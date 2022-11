Antonio Orozco cumple 50 años en su mejor momento personal y profesional

"Estoy en un momento en el que vivo abrumado. No tengo capacidad para gestionar esta cantidad de emociones que me vienen regaladas, porque yo llevo muchos años dedicándome a la música y los mejores premios me están llegando ahora". Así de emocionado y agradecido se ha mostrado Antonio Orozco al hablar del momento que está viviendo. El artista catalán, que cumple 50 años este miércoles 23 de noviembre, se ha referido a "los premios que te da la vida", asegurando que tiene salud, trabajo, amor y, sobre todo, el apoyo incondicional de sus fans, que llevan más de dos décadas a su lado. "Yo me siento tan afortunado de poder elegir las cosas que quiero hacer, los sitios donde quiero ir y que, de repente a mi edad, se estén abriendo nuevos países. A veces digo: '¿Me mereceré todo lo que me está pasando?", se pregunta en una entrevista que ha concedido a Europa Press.

El intérprete de Devuélveme la vida se ha mostrado más sincero que nunca al hablar del momento tan bonito que está viviendo junto a sus dos hijos: Jan, de 16 años, y la pequeña Antonella, de once meses. "Antes que cualquier otra cosa, soy padre. Y, cuando me sobra tiempo después de ser padre, pues lo dedico a hacer otras cosas. Pero antes no era así, antes dedicaba mucho más tiempo a trabajar y era padre cuando podía".

Antonio ha confesado que aprovecha todo lo que puede para estar con sus hijos, especialmente con el mayor, ya que es "consciente de que hay que estar, y más ahora que tiene 16 años". "Por suerte", dice, "es un chaval que está por lo que está, está por sus estudios... y de momento está todo bien". Orozco se siente "superorgulloso" de él y de todo lo que está haciendo. "Muchas veces la gente me dice: '¿Pero el niño no hace nada mal?'. Y a mí me gustaría decir que todo lo que ocurre en la vida de mi hijo de Jan es el fruto de muchas horas que él dedica a hacer las cosas, porque tiene inquietudes desde pequeñito, y yo lo único que hago, en la medida de mis posibilidades, es darle todo lo que él demanda".

Orgullo de padre

"Por ejemplo, lleva como diez años estudiando cine y es un niño que lo estudia todas las semanas, tiene sus clases... y así empezó con el piano cuando tenía tres años. Hoy toca que es un sueño oirle tocar, y además toca la batería. También tiene sus inquietudes como productor... Nunca he dejado que el niño estuviese aburrido, sino que, a pesar de que yo no estuviese, he intentado que alguien atienda sus necesidades, porque creo que es fundamental ocupar el tiempo".

Además, sabe que estas fiestas navideñas van a ser muy especiales porque serán las primeras que vivan con Antonella, la más pequeña de la casa. "Ya empieza a ver un poco más las cosas", ha dicho ilusionado. Tirando de humor, el cantante de Mi héroe ha dicho que el nacimiento de su hija "me ha quitado 20 años de golpe". "He sido premiado con 20 años más de vida, porque a esa niña habrá que criarla", ha dicho riéndose.

Los momentos más duros

Antonio Orozco se ha sincerado también al tratar algunos de los temas más dolorosos para él, especialmente con las pérdidas a las que ha tenido que enfrentarse en estos últimos años: "La vida es muy impertinente y muchas veces no sabes por qué, pero te toca". El artista reconoce que "no me gusta hablar mucho de esto porque a veces se olvidan de que esa persona tiene familia y tiene hijos que se hacen mayores y buscan noticias, encuentran fotos terribles..." y ha querido hacer "una llamada a la conciencia".

"En mi casa se habla de la muerte como parte de la vida y eso es una cosa que deberíamos aprender todos, porque todo el mundo lo va a tener que vivir desgraciadamente en algún momento (...) Me gustaría decir una cosa para todas las personas que han pasado por un mal momento o hayan perdido a alguien de repente. Les diré que jamás desaparece de nuestra vida lo que jamás se olvida. Cuando tú vives el presente y teniendo presente a la persona que te deja, creedme, la distancia es corta y se puede llegar a sentir de alguna forma que está muy cerca. Como sabemos que es una cosa con la que tenemos que vivir, aprendamos a hacerlo. Cuando te pega, te da el tortazo y es que te levanta del suelo y es muy doloroso, muy doloroso... pero un día te das cuenta de que es la muerte la que forma parte de la vida y no es al revés".

Su fin de gira

Orozco, que terminará su gira 'Aviónica' el 16 de diciembre en Valencia, tiene por delante algunas citas muy importantes. Una de ellas ha sido, sin duda alguna, el Wizink Center, donde actuó hace unas horas: "Es el espectáculo más grande a todos los niveles que hemos tenido nunca y propone una forma diferente de ver un concierto". Después, en marzo harán una gira por toda Europa y "luego, en mayo y junio, nos iremos por todo el continente americano".

El artista catalán reconoce que su último disco le ha dado muchas alegrías y que ha superado con creces sus objetivos. "Estamos en un lugar donde yo no había estado nunca antes. Quiero que lo sepan, porque a mí las cosas no me habían ido mal, pero no había estado nunca donde estoy... No estoy acostumbrado, y todo esto me está llegando de nuevas. Estoy viviendo un momento que es una flipada a todos los niveles emocionales: humanos, personales, profesionales... Me siento como si fuese parte de una fantasía, de un sueño que un día tuve y ahora de repente está pasando", ha confesado.

Muy sincero, Antonio ha reconocido que lleva 21 años "trepando". "No ha sido de la noche a la mañana... llevo 21 años aprendiendo a volar sin oxígeno y ha sido mucho trabajo y mucho sufrimiento, porque muchas veces ha sido un 'no', lo vas a intentar y 'no, no toca todavía'. Pero, por fin, este año llega como si fuese el regalo más bonito que te pueden hacer y en la edad que estoy, porque cumplo 50 años".